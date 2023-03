Les prix Indspire célèbrent leur 30e anniversaire et trois décennies de réalisations autochtones





OHSWEKEN, Ontario, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire a le plaisir d'annoncer que les très attendus prix Indspire auront de très nombreuses de raisons de célébrer en 2023. L'évènement de cette année ne rendra pas seulement hommage à douze Autochtones exceptionnels, mais commémorera également 30 ans d'excellence autochtone en accueillant les anciens lauréats des prix pour un évènement qui réunira toutes les générations, ainsi que les lauréats de 2023.



Les prix Indspire de 2023 seront célébrés lors d'un gala qui aura lieu le 11 mai au Centre des congrès d'Edmonton, en Alberta, et qui accueillera de nombreuses vedettes. Le spectacle comprendra des performances en direct d'artistes renommés comme Aysanabee, Riit et Notorious Cree et le conférencier dynamique Stan Wesley sera le maître de cérémonie.

« Les prix Indspire de 2023 seront une célébration à divers niveaux et rendront hommage aux lauréats de 2023 ainsi qu'aux centaines de lauréats qui ont été récompensés au cours des trois décennies qui ont suivi la création des prix. » a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. « La réunion de ces générations d'Autochtones talentueux fera de cette célébration un évènement particulièrement remarquable et significatif et nous vous invitons à faire partie du cercle d'amis, de partenaires et de partisans qui ont permis de mettre sur pied ce 30e anniversaire. »

Les histoires des lauréats des prix Indspire de 2023 seront présentées lors d'une célébration qui sera diffusée à l'échelle nationale et qui mettra en valeur la diversité et les réalisations des peuples autochtones au Canada. Les prix Indspire de 2023 seront diffusés dans tout le pays en juin sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, l'appli CBC Listen et APTN.

Les billets sont actuellement disponibles sur le site web d'Indspire et il y a plusieurs choix : billets par table (5000 $) ou billets individuels (500 $ billet normal, 150 $ billet étudiant).

Air Canada offre également aux participants un rabais spécial de 15 % pour toutes les réservations effectuées avant le 1er mai 2023. Allez sur le site Web d'Indspire pour obtenir plus de détails.

Indspire remercie les commanditaires et partenaires suivants pour leur soutien :

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Commanditaire de la célébration du 30e anniversaire : Cenovus

Partenaires de diffusion : APTN et CBC



Principaux commanditaires : Shell Canada Limitée et Suncor Énergie Inc.

Commanditaire de l'accueil regional : Keyera

Commanditaire des lauréats des prix jeunesse : Fonds de charité de la famille Barry et Laurie Green

Partenaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada

Commanditaire du diner : Teck Resources Limited

Commanditaire de la réception des lauréats du 30e anniversaire : Dixon Mitchell

Commanditaire de la réception précédant le diner : EY

Commanditaires participants : Capital Power et Syncrude Canada Ltd.

Commanditaire culinaire : l'Impériale

Commanditaires de soutien : Certarus, Deloitte, Rio Tinto et Banque Scotia

Commanditaire du programme : Mawer Investment

Commanditaire des contributions en nature des médias : Kijiji

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu'à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur plein potentiel. En 2021-2022, Indspire a alloué plus de 23 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 6 612 bourses.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Brandon Meawasige

Directeur, Communications et Marketing

[email protected]

1-855-463-7747 poste 2350

Communiqué envoyé le 9 mars 2023 à 12:05 et diffusé par :