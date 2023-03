Venez soutenir l'équipe suisse au championnat du monde de hockey sur glace 2023 de l'IIHF à Riga ! Les billets individuels sont en vente dès à présent





Le championnat du monde de hockey sur glace 2023 de l'IIHF se tiendra à Tampere, en Finlande, et à Riga, en Lettonie, du 12 au 28 mai. La Finlande et la Lettonie organisent conjointement le tournoi. Le groupe A jouera à Tampere et le groupe B à Riga.

La Suisse jouera dans le groupe B, c'est-à-dire à Riga, en Lettonie. Son équipe devra affronter la Lettonie, le Canada, la Slovaquie, la Slovénie, le Kazakhstan, la Norvège et la Tchéquie qui font également partie du même groupe. Les quarts de finale se joueront à Tampere et à Riga, mais la destination dépendra des résultats obtenus par chaque équipe durant la phase préliminaire. Les demi-finales et les finales auront lieu à Tampere.

Les billets individuels sont en vente dès à présent et encore disponibles pour toutes les rencontres et dans toutes les catégories de prix. Cependant, ne tardez pas, car vous risqueriez de laisser passer l'occasion de voir votre équipe nationale en action.

La Suisse entame le championnat contre la Slovénie.

Les billets individuels pour les matchs de la Suisse sont vendus à partir de 49 EUR. Les billets sont obligatoires pour tous les visiteurs âgés de 7 ans et plus. Les enfants âgés de 6 ans ou moins et accompagnés d'un adulte peuvent assister au match sans billet et sans occuper de siège individuel.

La Suisse entamera son tournoi contre la Slovénie le samedi 13 mai à 12h20. Les billets pour cette rencontre sont vendus à partir de 49 EUR.

Les prix excluent les frais de billetterie.

La Suisse a remporté trois médailles d'argent et six de bronze aux Championnats du monde de hockey sur glace de l'IIHF, mais n'a malheureusement pas eu l'occasion d'atteindre à nouveau la finale et par conséquent de ravir ses fans avec des médailles depuis 2018. L'année dernière, la Suisse a terminé le championnat à la cinquième place après avoir perdu en quart de finale. L'équipe helvétique va-t-elle aller plus loin cette année ?

Venez soutenir votre équipe en personne et profitez de l'ambiance captivante du meilleur hockey sur glace !

Matchs de l'équipe Suisse dans le groupe B, Riga, Lettonie

13 mai : Suisse - Slovénie

14 mai : Norvège - Suisse

16 mai : Suisse ? Kazakhstan

18 mai : Suisse - Slovaquie

20 mai : Canada ? Suisse

21 mai : Tchéquie ? Suisse

23 mai : Suisse ? Lettonie

FB @2023iihfwm

Twitter @2023iihfwm

IG @2023iihfwm

Championnat du monde de hockey sur glace 2023 de l'IIHF https://www.iihf.com/en/events/2023/wm

Calendrier https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/schedule

Billets https://www.iihf.com/en/events/2023/wm/static/37881/tickets_world_championship

Visitez Riga https://www.liveriga.com/en/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 mars 2023 à 08:55 et diffusé par :