Ryan consacré comme l'un des Best Workplacestm pour les femmes au Canada par Great Place to Work®

Ryan, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de logiciels fiscaux, a récemment été inscrit sur la liste 2023 des Best Workplacestm pour les femmes au Canada par Great Place to Work®.

« C'est un honneur d'être reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail pour les femmes au Canada », a déclaré Garry Round, président des opérations canadiennes de Ryan. « Ce prix démontre une fois de plus notre volonté de créer un environnement de travail qui permet à tous les membres de l'équipe d'atteindre les niveaux de réussite professionnelle et personnelle les plus élevés ».

Pour être éligibles, les organisations doivent être reconnues Great Place to Work Certifiedtm au cours de l'année écoulée et avoir des bureaux au Canada. En outre, elles doivent compter au moins 15 femmes salariées, et au moins 90 % des salariés doivent être d'avis que le personnel est traité de manière équitable, quel que soit le sexe. Les entreprises récompensées ont été définies sur la base de leur indice de confiance global auprès des femmes salariées.

« Le fait d'être reconnu à l'échelle nationale comme un excellent lieu de travail pour les femmes soutient nos actions continues visant à développer et maintenir une culture de premier plan et attirant une main-d'oeuvre diversifiée et très motivée », a déclaré Ginny B. Kissling, président et directeur des opérations au niveau mondial. « Je suis fier que nous ayons créé un environnement où les femmes se sentent psychologiquement en sécurité et qu'elles aient choisi de faire carrière chez Ryan ».

Ryan montre la voie aux femmes en leur offrant des possibilités d'avancement et de croissance, des politiques généreuses en matière de congés pour motif familial ou personnel, et en favorisant un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée grâce à des programmes tels que RyanTHRIVE, un programme de bien-être qui propose des modules de formation orientés vers le bien-être physique, professionnel, émotionnel et financier, et myRyan, une approche de travail innovante fondée sur les résultats.

La liste complète des Best Workplaces 2023 pour les femmes au Canada décernés par Great Place to Work est disponible ici.

À propos de Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise disposant d'un niveau de confiance et de performance élevé. Cabinet mondial de recherche et de conseil, Great Place to Work fournit les repères et l'expertise nécessaires à la création, au maintien et à la reconnaissance de cultures d'entreprise exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work produit les listes des meilleurs lieux de travail propres à l'industrie et à la démographie et représente les voix de 500 000 employés dans tout le secteur industriel. Il s'agit de la plus grande étude annuelle au monde sur les lieux de travail, qui reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine FORTUNE (États-Unis).

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services et logiciels fiscaux, Ryan est le plus important cabinet au monde se consacrant exclusivement à la fiscalité des entreprises. Basé à Dallas, au Texas, le cabinet fournit une suite intégrée de services relatifs à la fiscalité fédérale, étatique, locale et internationale, sur une base multijuridictionnelle, notamment pour le recouvrement d'impôts, les consultations, la défense des intérêts, la conformité et les services technologiques. Ryan s'est vu décerner à dix reprises le prix International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA), pour son engagement en faveur d'un service client de premier plan. Grâce à l'environnement de travail dynamique myRyan , qui est largement reconnu comme étant le plus innovant du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire de Ryan composée de plus de 3 600 professionnels et associés est au service de plus de 20 000 clients dans plus de 60 pays, dont un grand nombre des principales entreprises du classement Global 5000. Pour obtenir plus de renseignements à propos de Ryan, rendez-vous sur ryan.com. « Ryan » et « cabinet » sont des termes qui font référence au réseau mondial de la société et qui peuvent désigner un ou plusieurs cabinet(s) membre(s) de Ryan International, chacun constituant une entité juridique distincte.

