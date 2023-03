SINBON nommé à l'indice Bloomberg 2023 sur l'égalité des sexes





TAIPEI, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- SINBON a été nommé à l'indice Bloomberg sur l'égalité des sexes (GEI). Sinbon est l'un des principaux fabricants de composants électroniques à participer et à être sélectionné pour la première fois à l'indice GEI.

L'indice Bloomberg sur l'égalité des sexes couvre cinq aspects clés pour évaluer les performances des entreprises en matière d'égalité des sexes : le leadership et le vivier de talents, l'égalité et la parité salariales, la culture inclusive, les politiques contre le harcèlement sexuel et la marque externe. Cette année, 485 entreprises ayant une capitalisation boursière combinée de 16 billions de dollars américains, issues de 45 pays et régions dans 11 secteurs d'activité ont été sélectionnées dans le cadre de l'IEG, dont 16 entreprises de Taïwan.

SINBON valorise l'égalité des sexes et crée activement une culture d'entreprise conviviale qui favorise la diversité en recrutant des talents diversifiés. SINBON encourage également les femmes à afficher leur confiance et leurs forces sur le lieu de travail. Depuis 2021, plus de 30 % des cadres de SINBON au niveau associé et au-delà sont des femmes, et plus de 40 % de nos cadres au niveau directeur de division sont des femmes, la proportion de femmes cadres dans l'ensemble du groupe atteignant 46 %. En ce qui concerne l'inclusion, SINBON compte des employés de plus de 10 pays. SINBON s'efforce en conséquence de créer un environnement de travail diversifié et inclusif pour aider ses employés à s'épanouir et à exceller sur le lieu de travail. Par exemple, SINBON conçoit des programmes de recrutement et de développement pour les employés de différentes régions, y compris des programmes de stages internationaux, aide les employés étrangers à demander des permis de travail et embauche des superviseurs locaux dans différents sites à l'étranger. De plus, SINBON adopte des principes inclusifs, diversifiés, respectueux et égaux à l'égard de la communauté LGBTQ+, offrant des canaux de promotion équitables et sans heurts et des occasions de mettre en valeur leurs capacités.

« Nous sommes honorés d'avoir été invités et sélectionnés pour l'indice Bloomberg sur l'égalité des sexes pour la première fois. À l'avenir, nous continuerons à améliorer nos performances dans le cadre de diverses évaluations afin de créer un milieu de travail égalitaire et de réaliser progressivement notre vision de la diversité et de l'inclusion », a déclaré la directrice de la division de la stratégie durable, Mme Lily Huang.

À propos de SINBON

Fondée en 1989 à Taïwan, SINBON (TWSE: 3023) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. SINBON a largement établi des opérations à Taïwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sinbon.com ou contacter [email protected].

