Flowserve et Clariter annoncent un accord de collaboration visant à réduire les déchets plastiques grâce à des usines de recyclage chimique à l'échelle commerciale





DALLAS et LUXEMBOURG, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Flowserve Corporation (NYSE: FLS), l'un des principaux fournisseurs de produits et services de contrôle de flux pour les marchés d'infrastructure mondiaux, et Clariter, pionnier mondial des technologies propres, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration stratégique pour stimuler la production de produits pétrochimiques durables de haute qualité de Clariter fabriqués à partir de déchets plastiques.

La technologie exclusive de recyclage des produits chimiques de Clariter est complémentaire aux autres méthodes de recyclage traditionnelles. Son processus unique transforme la majorité des flux de déchets plastiques en nouveaux produits sans pétrole brut destinés à l'industrie et aux consommateurs quotidiens. Les huiles, cires et solvants produits de manière durable par Clariter répondent aux normes de pureté les plus élevées du secteur, sont adaptés au contact alimentaire et atteignent ou dépassent les critères de référence de leurs équivalents d'origine fossile.

Dans le cadre de cet accord de collaboration à long terme, Flowserve apportera son expertise en matière de contrôle des flux, de dimensionnement optimal des équipements et d'assistance à la mise en service, pour la mise à l'échelle des usines de production commerciale de Clariter.

Grâce à ce partenariat, Flowserve sera le fournisseur unique de toutes les pompes, vannes, joints et produits RedRaven pour les quatre premières installations commerciales de recyclage chimique de Clariter. De plus, Clariter continuera à s'approvisionner en pièces détachées et en services après-vente auprès de Flowserve une fois la construction des usines achevée. Les deux sociétés se sont également engagées à élaborer de nouvelles formulations durables pour la lubrification des pompes et des vannes, qui seront fabriquées à partir de déchets plastiques recyclés.

"L'économie circulaire présente de belles opportunités de croissance pour Flowserve et s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification, de décarbonisation et de numérisation, a déclaré Scott Rowe, PDG de Flowserve. Nous nous réjouissons de cet accord et sommes fiers que nos offres complètes soutiennent Clariter dans son projet d'établissement d'usines à l'échelle commerciale. Grâce à nos efforts mutuels de décarbonisation, nous sommes ravis de travailler ensemble pour éliminer des quantités substantielles de déchets plastiques à l'échelle mondiale et rendre le monde meilleur, ensemble."

"Clariter est heureuse d'accueillir Flowserve en tant que partenaire stratégique, a ajouté Ran Sharon, PDG de Clariter. Ce partenariat avec Flowserve donne une forte impulsion à la conception et à l'ingénierie de nos futures usines, et à la mise à l'échelle commerciale de notre technologie innovante de transformation des déchets plastiques en produits durables qui remplacent les produits pétrochimiques d'origine fossile. Je me réjouis de notre coopération dans la poursuite de nos objectifs communs de développement durable, et de la fin des déchets plastiques."

Pour en savoir plus sur la manière dont Flowserve conduit la décarbonisation et sur la façon dont ses produits et services aident ses clients à atteindre des objectifs similaires, rendez-vous sur : https://www.flowserve.com/en/energy-transition/decarbonization/

Pour en savoir plus sur la technologie et le processus uniques de Clariter, rendez-vous sur : https://clariter.com/solution/

À propos de Flowserve: Flowserve Corp. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de contrôle et de mouvement des fluides. Présente dans plus de 55 pays, la société produit des pompes, des joints et des vannes techniques et industrielles, ainsi que des services connexes de gestion des flux. Pour en savoir plus sur Flowserve, consultez le site Web de la société à l'adresse www.flowserve.com .

Contacts Flowserve:

Jay Roueche, vice-président des relations avec les investisseurs et trésorier, (972) 443-6560

Mike Mullin, directeur général des relations avec les investisseurs, (214) 697-8568

À propos de Clariter: Clariter est une entreprise mondiale de technologies propres qui a développé un processus de recyclage chimique fournissant une solution à l'épidémie de déchets plastiques. Cette technologie exclusive et efficace transforme les déchets plastiques en produits de haute qualité et de grande valeur : huiles, cires et solvants qui remplacent les produits d'origine fossile. Clariter offre une combinaison attrayante de rentabilité et de durabilité sur le plan commercial.

Contact Clariter:

Barbara Ciesielska, relations publiques, [email protected]

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 04:13 et diffusé par :