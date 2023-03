LNGCON 2023 : la technologie d'électrolyse du méthane utilise le GNL pour produire de l'hydrogène sans CO2





Lors du congrès international LNG Congress 2023, qui se tiendra les 6 et 7 mars prochains, plus de 350 entreprises débattrons des principaux enjeux auxquels fait face l'industrie du GNL, des infrastructures de transport et de stockage à l'utilisation en tant que carburant ou par les utilisateurs finaux. Graforce présentera sa technologie d'électrolyse du méthane (plasmalyse) innovante, qui utilise le GNL pour produire de l'hydrogène. Cette technologie devrait permettre aux grands consommateurs de gaz d'utiliser un hydrogène propre sans changer de fournisseur d'énergie ou de moyen de transport.

« Nous ne pouvons pas encore nous passer complètement des combustibles fossiles. Mais l'UE peut encore atteindre ses objectifs de décarbonation si le GNL, le GPL ou le gaz naturel ne sont plus brûlés, mais utilisés pour produire de l'hydrogène et du carbone solide à l'aide de l'électricité verte et de nos usines de production d'hydrogène », déclare le Dr Jens Hanke, CTO de Graforce.

Dans les électrolyseurs à plasma modulaires, un plasma à haute fréquence, généré par de l'électricité renouvelable, divise les hydrocarbures, notamment le méthane, en leurs composants moléculaires : l'hydrogène et le carbone solide. La production à quantité égale d'hydrogène par électrolyse à plasma nécessite cinq fois moins d'énergie que par électrolyse de l'eau. Une seule usine de 20 mégawatts a la capacité de convertir environ 70 000 tonnes métriques de GNL en hydrogène par an et d'engendrer par conséquent une économie de coût d'environ 200 000 tonnes métriques de CO 2 .

L'hydrogène peut être utilisé pour la production d'électricité et de chaleur sans émissions ou dans l'industrie des produits chimiques. Grâce à la séquestration à long terme du CO 2 dans les produits, cette technologie est également la première alternative commercialisable au captage et au stockage du carbone.

Coopération pour fournir des solutions de cogénération chaleur-électricité autonomes en électricité

En janvier 2023, Graforce et Kawasaki Gas Turbine Europe ont conclu un partenariat. Leur solution utilise le biométhane, le gaz naturel, le GNL ou le GPL pour produire de l'hydrogène décarboné. Celui-ci est converti en électricité dans la turbine à gaz alimentée à l'hydrogène de Kawasaki, puis réutilisé pour produire de l'hydrogène dans l'électrolyseur à plasma. Cette technologie permet de générer de l'électricité et de la chaleur à haute température sans CO 2 . Lorsque l'ensemble du système fonctionne, celui-ci ne nécessite plus d'électricité.

Graforce est une société allemande de technologie de l'hydrogène. Ses centrales power-to-X produisent de l'hydrogène et des matières premières synthétiques sans CO2 ou avec un taux de CO2 négatif tout en offrant la plus grande efficacité et des coûts d'infrastructure réduits en termes de multimégawatts. Graforce décarbonise les énergies fossiles, les secteurs industriels et les secteurs du chauffage, du transport et de la construction.

