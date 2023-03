Sudbury ouvre la voie à l'avènement des VEB en offrant l'accès à ses terrains, à ses talents et à ses ressources





SUDBURY, ON, le 5 mars 2023 /CNW/ - Portées par une demande mondiale sans précédent pour les minéraux critiques, les 300 entreprises d'approvisionnement, de technologie et de services miniers de Sudbury ouvrent la voie aux avancées de la haute technologie dans le secteur des véhicules électriques à batterie (VEB) et de l'électrification des mines.

Près de 115 entreprises de Sudbury font valoir ces innovations d'importance mondiale dans le cadre du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, le plus important congrès du monde pour l'exploration et l'exploitation minières, qui a lieu à Toronto du 5 au 8 mars 2023.

Alors que Sudbury marque le 140e anniversaire de la découverte de son premier gisement de nickel, elle célèbre aussi les expertises que son industrie minière a développées dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction à la fabrication en passant par la mobilité et le recyclage, le tout s'appuyant sur des décennies d'expérience en reverdissement et en réhabilitation environnementale.

« À Sudbury, nous avons les terrains, les talents et les ressources qu'il faut pour assurer l'avènement des véhicules électriques à batterie et de l'électrification des mines partout dans le monde », a déclaré le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre. « Nous appliquons les politiques et nous investissons dans les infrastructures qu'il faut pour soutenir le développement des entreprises et saisir ces possibilités extraordinaires. Les chaînes d'approvisionnement des VEB et le secteur des technologies propres évoluent grandement et Sudbury est appelé à jouer un rôle vital dans cette transformation. »

Dans leur rôle de chefs de file de l'électrification des mines, les établissements postsecondaires de Sudbury ont développé des programmes de formation dans le domaine des VEB pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée et en recherche et développement de pointe.

« Le leadership mondial du Grand Sudbury dans le secteur minier est bien établi. Vu la concentration de minéraux critiques et d'expertise minière qu'il y a dans notre ville, nous pouvons aider les entreprises qui veulent réussir dans le grand mouvement mondial vers les technologies propres. Nous sommes prêts à appuyer les nouveaux investissements et à travailler au rythme qu'il faut pour que les entreprises puissent concrétiser leurs plans », a déclaré l'administrateur en chef de la Ville du Grand Sudbury, Ed Archer. « À titre de chef de file dans l'industrie des VEB et de région minière couronnée d'une longue histoire de succès, nous répondons chaque jour à de nouvelles demandes de renseignements et à de nouvelles possibilités d'investissement. »

Pendant le congrès de l'Association des prospecteurs et des entrepreneurs, la Ville sera l'hôte d'une « Soirée sociale avec la grappe minière de Sudbury » en partenariat avec 26 entreprises locales. Cet événement accueillera plus de 400 invités et offrira une occasion unique de réseautage entre délégués internationaux, sociétés minières mondiales, fournisseurs locaux et parties prenantes publiques et privées du secteur minier.

Poursuivant sur cette lancée, le congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » aura lieu du 31 mai au 1er juin à Cambrian Collège à Sudbury (Ontario). Cet événement phare fait converger les secteurs de l'automobile, des technologies propres, de la fabrication et de l'exploitation minière de l'Ontario. On peut se renseigner sur ce congrès à investsudbury.ca/fr/bevindepth2023 .

Pour en savoir plus sur les possibilités qu'offrent les VEB et l'électrification des mines à Sudbury, consultez le site https://investsudbury.ca/fr/ .

