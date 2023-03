Le Canada ouvre un centre d'opérations aux Philippines pour augmenter la capacité de traitement des demandes d'immigration à l'échelle mondiale





MANILA, Philippines, le 3 mars 2023 /CNW/ - Compte tenu de l'importance de la région indo-pacifique et de son incidence sur les Canadiens, une stratégie globale et inclusive est essentielle pour guider les actions du Canada. Le Canada favorise donc les liens entre les Canadiens et la région dans le cadre de sa Stratégie pour l'Indo-Pacifique.

Aujourd'hui, Rechie Valdez, députée pour Mississauga--Streetsville, a annoncé, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'ouverture d'un nouveau centre de traitement des demandes à Manille, aux Philippines. Cette initiative appuie la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et aidera à augmenter la capacité de traitement des demandes d'immigration, autant au sein du réseau centralisé du Canada qu'à l'étranger.

Le nouveau centre est situé dans l'ambassade du Canada à Manille et comptera 37 nouveaux employés. La capacité supplémentaire fait partie des efforts continus du Canada pour faire face aux importants volumes de demandes de visa provenant de partout dans le monde, et elle aidera à continuer d'améliorer le service à la clientèle et à atteindre les augmentations des niveaux d'immigration prévues par le Canada dans les années à venir.

En renforçant sa présence à l'étranger, le Canada réalise des investissements stratégiques, dans le but d'attirer davantage de personnes au Canada, qu'elles viennent pour visiter, étudier, travailler ou immigrer de façon permanente.

Citations

«?Le Canada est prêt à accueillir un nombre record de nouveaux arrivants dans les années à venir pour alimenter sa croissance économique. Cela nous donnera un avantage dans la course mondiale aux talents et appuiera des secteurs et des industries clés. L'annonce d'aujourd'hui concernant l'ouverture d'un centre aux Philippines, où travailleront 37 nouveaux employés, est un autre exemple du travail effectué par le Canada pour augmenter la capacité de traitement des demandes d'immigration, pendant que nous continuons de promouvoir une plus grande diversité parmi ceux qui cherchent à visiter, étudier, travailler et vivre au Canada.?»

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?Les liens interpersonnels entre le Canada et l'Indo-Pacifique ne sont pas seulement nombreux, ils se multiplient rapidement. Ce centre d'opérations contribuera à faciliter les déplacements, à attirer des travailleurs hautement qualifiés au Canada et à répondre aux besoins de notre économie d'aujourd'hui et de demain.?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires e?trange?res

«?La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique est essentielle pour répondre aux répercussions qu'a la région sur les Canadiens, y compris la communauté philippine. L'ouverture du nouveau centre de traitement des demandes à Manille est un investissement stratégique qui profitera aux Philippins en assurant un traitement plus efficace des demandes de visa et en soutenant les augmentations prévues par le Canada des niveaux d'immigration. En augmentant notre présence à l'étranger, nous nous engageons à faciliter le processus d'immigration pour les personnes qui souhaitent visiter, étudier, travailler ou immigrer de façon permanente au Canada.?»

- Rechie Valdez, députée pour Mississauga--Streetsville

Faits en bref

Le plan des niveaux d'immigration du Canada a fixé des cibles de 465?000 résidents permanents en 2023, 485?000 en 2024 et 500?000 en 2025.





500?000 en 2025. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a des bureaux des visas dans plus de 50 ambassades, hauts-commissariats et consulats du Canada partout dans le monde. Le nouveau centre de traitement des demandes est situé à l'ambassade du Canada à Manille.





Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, le gouvernement du Canada investit 74,6 millions de dollars sur 5 ans, puis 15,7 millions de dollars pour les années subséquentes, afin d'augmenter la capacité de traitement des demandes du Ministère à l'échelle nationale et dans la région indo-pacifique.





Les liens interpersonnels toujours plus nombreux entre le Canada et les Philippines contribuent à la croissance des 2 sociétés. Selon le recensement de 2021, 960?000 personnes d'origine philippine vivent au Canada, tandis qu'un nombre croissant de citoyens philippins rendent visite à leur famille et à leurs amis au Canada, étudient dans des universités et collèges canadiens ou immigrent au Canada.





contribuent à la croissance des 2 sociétés. Selon le recensement de 2021, 960?000 personnes d'origine philippine vivent au Canada, tandis qu'un nombre croissant de citoyens philippins rendent visite à leur famille et à leurs amis au Canada, étudient dans des universités et collèges canadiens ou immigrent au Canada. Les relations diplomatiques ayant débuté en 1949, le Canada et les Philippines marqueront en 2024 le 75e anniversaire de leurs relations bilatérales solides et amicales.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 12:11 et diffusé par :