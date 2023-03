Le vice-président senior et président d'INTEL China visite le portable TECNO au MWC 2023, à Barcelone





Wang Rui a fait l'éloge des ordinateurs portables de la série TECNO MEGABOOK et a été impressionné par la connexion transparente TECNO OneLeap

LONDRES, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Wang Rui, vice-président senior et président d'INTEL China, a visité TECNO dans la zone d'exposition du Mobile World Congress (MWC de Barcelone). Au cours de sa visite, Wang Rui a été impressionnée par les ordinateurs portables MEGABOOK de TECNO. Elle a fait l'éloge du design innovant du MEGABOOK et des caractéristiques conviviales de l'expérience logicielle.

« En tant qu'entreprise qui ose repousser les limites et innover, TECNO a prouvé sa capacité à créer et à développer des technologies de pointe qui permettent aux utilisateurs de se connecter avec des personnes du monde entier », a déclaré Wang Rui.

Lors de son expérience avec le MEGABOOK S1 2023, Wang Rui a été très impressionnée par l'écosystème OneLeap de TECNO et sa connexion transparente entre le smartphone, le PC et les produits AIoT. Elle a fait l'éloge de l'engagement fort de TECNO dans le développement de produits et l'autorecherche, notant que les fonctions de collaboration multiécrans et de transfert de fichiers, ainsi que l'expérience d'interconnexion avec les appareils AIoT de TECNO, étaient en avance sur de nombreuses autres marques. Elle a exprimé l'espoir que TECNO continue à développer des produits qui offrent de meilleurs services aux consommateurs, et qu'Intel soutienne le développement du TECNO MEGABOOK.

Ha Le, le vice-président de Transsion Holdings, a également assisté à la réunion et s'est réjoui de la coopération continue entre TECNO et Intel pour créer des produits appréciés des consommateurs du monde entier. Les deux parties ont convenu d'examiner conjointement les performances des produits, les expériences des utilisateurs et les solutions à l'avenir, dans le but de créer de meilleures expériences et de répondre aux besoins des clients.

Dans l'ensemble, la réunion a marqué une nouvelle étape dans la coopération entre TECNO et Intel, avec un engagement commun à stimuler l'innovation et à fournir des produits exceptionnels aux clients du monde entier. Wang Rui et Ha Le ont tous deux exprimé leur enthousiasme pour l'avenir de ce partenariat et leur confiance dans le fait qu'il continuera à produire de nouveaux développements passionnants dans l'industrie technologique.

À propos de TECNO AIoT

À partir de 2019, TECNO a annoncé qu'il allait encourager la construction d'une écologie de produits numériques en lançant sa stratégie commerciale AIoT, visant à révolutionner le mode de vie numérique du consommateur cible et à l'inciter à construire une vie meilleure. Grâce à des années d'investissements, d'efforts et de réalisations constants, TECNO évolue désormais vers une marque technologique innovante, allant des services mobiles à une offre AIoT diversifiée. D'ici 2022, l'offre AIoT de TECNO s'est développée rapidement pour s'étendre du personnel intelligent et des accessoires intelligents aux entreprises intelligentes et à la maison intelligente.

TECNO AIoT va continuer à se développer pour enrichir son offre de produits centrés sur les smartphones et les ordinateurs portables, tout en s'efforçant d'améliorer les interconnexions entre les appareils afin d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation et de les aider à créer un style de vie intelligent entièrement connecté.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2014965/TECNO_MWC_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2014966/TECNO_MWC_2.jpg

Communiqué envoyé le 3 mars 2023 à 11:47 et diffusé par :