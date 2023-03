MTN et Huawei signent un protocole d'accord pour améliorer l'inclusion numérique et le développement durable en Afrique





BARCELONE, Espagne, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe MTN et Huawei ont signé un protocole d'accord (MoU) le 27 février au MWC Barcelone 2023 pour renforcer la coopération stratégique dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Signé lors d'un sommet tenu par les deux parties au congrès MWC de Barcelone, le protocole d'entente est aligné sur la stratégie commerciale Ambition 2025 de MTN et sur la stratégie de développement durable d'entreprise de Huawei, y compris son initiative TECH4ALL.

«?Les solutions numériques de pointe pour le progrès de l'Afrique ne peuvent être réalisées que grâce au pouvoir des partenariats, a déclaré Nompilo Morafo, directeur du développement durable et des affaires publiques de MTN Group. En travaillant avec des entreprises comme Huawei, nous pouvons mettre en commun nos technologies et notre expertise pour favoriser un meilleur accès à la connectivité, aux compétences numériques et à des solutions plus écologiques et plus durables, au profit de tous.?»

«?Nous sommes convaincus que la technologie numérique deviendra une force importante pour stimuler le développement social et rendre le monde plus inclusif et durable?», a ajouté Guo Ping, président du conseil de surveillance de Huawei.

Dans le domaine de la formation aux compétences numériques, le projet DigiTruck de Huawei dispense une formation gratuite aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les habitants des communautés rurales, les personnes âgées, les jeunes sans emploi, les jeunes filles et les femmes. Aménagé à partir d'un conteneur usagé installé sur un camion, DigiTruck est une salle de classe itinérante alimentée par l'énergie solaire et équipée d'ordinateurs portables, de smartphones et d'une connectivité 4G.

La Huawei ICT Academy, qui forme les étudiants universitaires aux compétences des technologies de l'information et de la communication (TIC) telles que la 5G, l'informatique en cloud et l'IA, constitue un deuxième projet visant à améliorer les compétences numériques. Il existe actuellement 1?900 Huawei ICT Academy dans 110 pays qui accueillent environ 150?000 étudiants par an.

La Skills Academy de MTN a pour objectif de renforcer le lien entre la formation aux compétences numériques et les exigences du marché du travail, au profit des producteurs, des consommateurs et des innovateurs en matière de technologies numériques. Le partenariat avec Huawei vise à accélérer les efforts pour atteindre encore plus de communautés rurales et éloignées et à élargir le portefeuille des formations aux compétences numériques disponibles.

Étant donné qu'une partie importante de la population africaine vit dans des zones rurales, MTN s'engage à étendre son réseau aux communautés mal desservies et s'est fixé pour objectif de couvrir 95 % des zones rurales en haut débit d'ici 2025. Le partenariat de MTN avec Huawei permet à l'entreprise de se rapprocher de son objectif. Elle a l'intention d'élargir le nombre de collaborations et les types de modèles de partenariat qu'elle a mis en place.

MTN et Huawei collaborent au déploiement de RuralStar, une solution de connectivité abordable pour fournir un accès en ligne aux communautés rurales et reculées. La solution surmonte les obstacles traditionnels qui rendent la connectivité du réseau dans de tels scénarios non viable pour les transporteurs, et permettra d'étendre la collaboration entre les partenaires suite à la réalisation de la première démonstration de faisabilité de RuralStar au monde au Ghana en 2017.

En ce qui concerne la réduction des émissions de carbone, Huawei soutiendra l'engagement de MTN à minimiser son impact sur la planète et à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2040. Les partenaires travailleront à la décarbonation de l'infrastructure de télécommunications de l'opérateur, à savoir les sites du réseau d'accès radio (RAN), les réseaux de transport, le stockage et les centres de données. Pour parvenir à la décarbonation du réseau, il faudra recourir à une combinaison de technologies d'efficacité énergétique et à l'application de solutions écologiques innovantes.

À propos de Huawei TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action à long terme de Huawei en matière d'inclusion numérique. Grâce à des technologies et des partenariats innovants, TECH4ALL a été conçue pour aider à promouvoir l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web TECH4ALL à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all

Suivez-nous sur Twitter :

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

À propos du groupe MTN

Lancé en 1994, le groupe MTN est un opérateur de premier plan sur les marchés émergents, dont la vision claire est d'offrir à ses clients un nouveau monde numérique audacieux. Nous sommes inspirés par notre conviction que chacun mérite les avantages d'une vie moderne et connectée. Le groupe MTN est coté à la bourse de valeurs JSE en Afrique du Sud sous le code action «?MTN?». Notre stratégie s'intitule Ambition 2025 : Des solutions numériques de pointe pour le progrès de l'Afrique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013087/MTN_Group_Huawei_ESG_MoU_Signing_Ceremony.jpg

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 23:47 et diffusé par :