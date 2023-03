FPI Industriel Nexus conclut des facilités de crédit non garanties totalisant 375 millions de dollars





TORONTO, 02 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu des facilités de crédit non garanties de premier rang totalisant 375 millions de dollars (les « Facilités non garanties »).



Les Facilités non garanties ont été mises en place par l'intermédiaire d'un syndicat de six banques, dont BMO Marchés des capitaux agit en tant qu'arrangeur principal et teneur de livre unique. Les Facilités non garanties se composent d'une facilité renouvelable de 190 millions de dollars, d'une facilité d'emprunt à terme de 175 millions de dollars et d'une facilité de marge de crédit de 10 millions de dollars, et permettent au FPI d'emprunter sous forme d'acceptations bancaires ou d'avances à taux préférentiel. À la clôture des Facilités non garanties, le FPI disposait d'un portefeuille d'actifs non grevés de 310 millions de dollars. Le FPI a déjà annoncé des acquisitions de 285 millions de dollars qui pourraient être ajoutées au portefeuille d'actifs non grevés une fois les acquisitions complétées. Les Facilités non garanties remplacent l'ancienne facilité de crédit garantie de 140 millions de dollars du FPI.



Les emprunts selon les termes des Facilités non garanties seront tarifés en fonction d'une grille, qui est initialement mesurée en fonction de la dette du FPI par rapport à l'actif total. À la clôture, et tant que la dette du FPI par rapport à l'actif total est inférieure à 50 %, les emprunts selon les termes des Facilités non garanties seront tarifés au taux des acceptations bancaires majoré de 170 points de base ou au taux préférentiel majoré de 70 points de base. Si et quand le FPI obtient une cote de crédit, la tarification sera plutôt basée sur cette cote de crédit.

« La capacité du FPI à obtenir une dette non garantie à un prix équivalent à ce que les emprunteurs institutionnels recevraient témoigne de la qualité du portefeuille du FPI et de son bilan », a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. "Les Facilités non garanties fourniront à Nexus une augmentation significative des ressources financières et de la flexibilité nécessaires pour poursuivre nos plans de croissance et représentent l'achèvement de la prochaine étape du processus d'obtention par le FPI d'une cote de crédit de qualité institutionnelle."



Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur les marchés primaires et secondaires du Canada et potentiellement des États-Unis, et à la propriété et à la gestion des immeubles de son portefeuille. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 112 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI a une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d'environ 11,1 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 67 903 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 19 862 000 Parts du FPI.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI s'attende à ce que des événements et développements ultérieurs puissent faire changer ses opinions, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant le point de vue du FPI à une date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le FPI.

