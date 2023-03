En marge du salon MWC23, Zain KSA et Huawei signent un protocole d'entente pour construire un réseau mondial pionnier de 5.5G baptisé « 5.5G City »





Durant le MWC23 de Barcelone, Huawei et le premier opérateur de télécommunications saoudien, Zain KSA, ont signé un protocole d'entente (PE) de coopération stratégique pour leur projet d'innovation conjointe baptisé « 5.5G City ». Le PE a été signé à l'occasion du salon MWC23, qui s'est tenu à Barcelone du 27 février au 2 mars.

En vertu du protocole d'entente, les deux parties travailleront de concert pour promouvoir l'innovation technologique nécessaire, laquelle permettra de faire avancer la 5.5G et d'étendre les offres évolutives aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements. En outre, les parties renforceront l'infrastructure numérique et construiront un réseau pionnier d'évolution vers la 5.5G à l'échelle mondiale, qui constituera un moteur puissant pour atteindre les objectifs nationaux de numérisation définis dans le plan Saudi Vision 2030.

Zain KSA et Huawei collaboreront pour améliorer l'innovation technologique, enrichir l'expérience utilisateur et développer de nouveaux cas d'utilisation. La collaboration impliquera la fourniture d'une expérience homogène à l'échelle du gigabit dans les scénarios intérieurs et extérieurs, par le biais du déploiement à grande échelle de MetaAAU, de l'agrégation des fournisseurs de 5G, ainsi que des solutions intérieures numériques LampSite. En outre, des initiatives seront prises pour améliorer les performances des réseaux Massive MIMO et développer des capacités autonomes d'exploitation et d'optimisation des réseaux de bout en bout. Les deux parties travailleront par ailleurs au développement de nouveaux cas d'utilisation de l'Internet des objets (IdO) et de solutions de réseaux privés. Enfin, le partenariat permettra d'explorer une coopération innovante dans des domaines tels que les sites ultra-compacts et les solutions d'énergie verte, entre autres.

Le directeur de la technologie de Zain KSA, l'ingénieur Abdulrahman Al-Mufadda, a commenté en ces termes : « Notre engagement à stimuler la transformation numérique dans le royaume a été rendu possible grâce à la combinaison d'investissements technologiques innovants et de solutions numériques pionnières dans plusieurs domaines, notamment le cloud computing, la fintech, le soutien aux entreprises et les technologies de drones. La mission de Zain KSA est de donner du pouvoir à une société numérique et de soutenir la transition vers une économie numérique, conformément au plan Saudi Vision 2030 et à la stratégie de transformation numérique du royaume. En nous associant à des chefs de file mondiaux des TIC, dont Huawei, nous nous engageons à améliorer le réseau de bout en bout de Zain KSA par le biais de notre innovation conjointe sur la technologie avancée par la 5G et en concevant une gamme de services verticaux pour la numérisation de l'industrie. »

Ritchie Peng, président de la gamme des produits 5G d'Huawei, a confié pour sa part : « Nous nous engageons à fournir des produits et des solutions de premier ordre et à aider Zain KSA à bâtir des réseaux mobiles de haute qualité grâce à des innovations techniques continues. Nous sommes ravis de travailler avec Zain KSA sur ce projet 5.5G City et espérons que cette coopération permettra à nos produits et solutions innovants de créer de la valeur commerciale et sociale. Notre vision est d'aider Zain KSA à construire de meilleurs réseaux 5G et, plus important encore, des infrastructures numériques de premier plan. »

Le salon MWC Barcelona 2023 se déroule du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei y présente ses produits et solutions sur le stand 1H50 au niveau du Hall 1 de Fira Gran Via. Aux côtés d'opérateurs mondiaux, de professionnels de l'industrie et de leaders d'opinion, nous explorons des domaines tels que la réussite commerciale de la 5G, les opportunités de la 5.5G, le développement vert et la transformation numérique. Nous nous attachons également à transmettre notre vision, qui est d'utiliser le plan directeur d'affaires GUIDE pour jeter les bases de la 5.5G et de nous appuyer sur le succès de la 5G pour une prospérité encore plus grande. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

À propos de Zain KSA

Zain KSA est l'un des principaux fournisseurs de télécommunications et a été fondée dans le royaume d'Arabie saoudite en août 2008 en tant que société cotée en bourse. Grâce à son infrastructure très développée, la société a réussi à s'établir comme un opérateur de télécommunications et fournisseur de services numériques fiable, proposant entre autres des services de télécommunications, la 5G, des services de paiement numérique, le cloud computing, des solutions IdO, des services de fibre, des drones, et bien d'autres choses encore.

Zain KSA est engagée envers le développement continu de son réseau et de ses services, son but étant d'offrir la meilleure expérience de service client aux particuliers, au secteur privé et aux institutions gouvernementales, conformément aux objectifs du plan Saudi Vision 2030, ainsi que de transformer numériquement le royaume d'Arabie Saoudite afin d'apporter les services nécessaires à une société intelligente et à une meilleure qualité de vie.

Pour plus d'informations sur Zain KSA, rendez-vous sur : www.sa.zain.com.

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Huawei compte plus de 197 000 employés et est présente dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes à travers le monde.

Notre vision et notre mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, nos objectifs sont les suivants : oeuvrer en faveur d'une connectivité omniprésente et d'un accès inclusif aux réseaux, posant ainsi les bases d'un monde intelligent ; apporter le cloud et l'intelligence aux quatre coins de la planète pour fournir une puissance informatique diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; construire des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et redéfinir l'expérience utilisateur grâce à l'IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu'elles soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s'amuser ou de faire du sport. Pour de plus amples informations, consultez le site d'Huawei à l'adresse www.huawei.com ou suivez-nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

