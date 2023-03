TECHTRONIC INDUSTRIES PRÉSENTE DE SOLIDES RÉSULTATS ANNUELS POUR 2022





LA MARGE BRUTE S'ÉTEND À 39,3 % ET LE BAII S'ÉLÈVE À 1,2 MILLIARD DE DOLLARS US

HONG KONG, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise mondiale d'équipement électrique et d'entretien et de nettoyage des sols Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, symbole ADR : TTNDY) a le plaisir d'annoncer les résultats consolidés audités de la société et de ses filiales pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. TTI a démontré la résilience de son modèle économique en 2022 dans un environnement opérationnel plus difficile. Après avoir presque doublé la base de revenus de 2018 à 2021, le groupe a enregistré une croissance de 2,8 % du chiffre d'affaires en monnaie locale en 2022 grâce à la croissance extraordinaire de l'activité MILWAUKEE.

Notre activité phare MILWAUKEE a connu une croissance de 21,8 % en monnaie locale

Le flux de trésorerie disponible a augmenté au second semestre pour terminer l'année à 329 millions de dollars US

La marge brute a progressé pour la 14e année consécutive à 39,3 %, soit une hausse de 54 points de base

Faits marquants de la performance financière pour 2022







20 22* Dollar US' million 2021 dollar US' million Variations Chiffre d'affaires 13 254 13 203 +0,4 % Marge bénéficiaire brute 39,3 % 38,8 % +54bps BAII 1 201 1 192 +0,8 % Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 1 077 1 099 (2,0 %) Bénéfice de base par action (cents de dollar américain) 58,86 60,04 (2,0 %) Dividende par action (cents US approx.) 23,81 23,81 -

*Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

La marge brute a progressé pour la 14e année consécutive, passant de 38,8 % en 2021 à 39,3 % en 2022. LE BAII de TTI a augmenté de 0,8 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars US, avec une marge en légère hausse à 9,1 %. Le bénéfice net a diminué de 2,0 % à 1,1 milliard de dollars US en raison de la hausse des charges d'intérêts. Le bénéfice par action a diminué de 2,0 % à 58,86 cents US. Le Groupe a généré un flux de trésorerie disponible de 329 millions de dollars US, avec une amélioration considérable au cours du second semestre. Le fonds de roulement par rapport au chiffre d'affaires a terminé l'année à 21,2 %, contre 20,9 % l'année précédente. Il est important de noter que le nombre de jours d'inventaire des produits finis a diminué de 3 jours pour atteindre 113 jours à la fin de l'année.

L'activité Power Equipment de TTI, qui représente 93,0 % des ventes totales, a augmenté de 5,5 % en devise locale. MILWAUKEE a connu une croissance de 21,8 % en devise locale, compensant ainsi les déclins de nos activités grand public et d'entretien des sols. Dans le secteur des équipements électriques, TTI a généré une croissance organique à deux chiffres en Europe et dans le reste du monde, ainsi qu'une croissance positive dans le secteur principal de l'Amérique du Nord.

Le conseil d'administration recommande un solde du dividende de 90,00 cents HK (environ 11,58 cents US) par action. Avec le dividende intérimaire de 95,00 cents HK (environ 12,23 cents US) par action, le dividende pour l'année complète s'élèvera à 185,00 cents HK (environ 23,81 cents US) par action, comme l'année dernière.

M. Horst Pudwill, président de TTI, a déclaré : « grâce à une forte augmentation du flux de trésorerie disponible et à un bilan sain, TTI est bien positionnée pour continuer à développer notre position de leader mondial dans les secteurs industriel, professionnel et grand public. Nous sommes très confiants dans notre capacité à continuer à stimuler les gains de parts de marché et à surpasser le marché en 2023. »

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a déclaré, « TTI est bien positionnée pour surpasser le marché en 2023. Nous avons non seulement redimensionné notre base de coûts SG&A, mais aussi rationalisé notre position de frais généraux fixes et géré prudemment nos niveaux de production tout en développant un flux de nouveaux produits innovants. »

À propos de TTI

TTI est un leader mondial de la technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les produits et solutions d'entretien et de nettoyage des sols pour les bricoleurs, les consommateurs, les professionnels et les utilisateurs industriels destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, de l'industrie et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques ? des marques puissantes, des produits innovants, u personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle ? qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale consistant à poursuivre sans relâche l'innovation des produits a permis à TTI d'être à l'avant-garde de ses secteurs tout en maintenant des normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise élevées. Le portefeuille de puissantes marques de TTI comprend les outils électriques, accessoires et outils à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie EMPIRE, ainsi que les produits et solutions de nettoyage des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, de l'indice FTSE RAFITM All-World 3000, de l'indice FTSE4Good Developed et de l'indice MSCI ACWI. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ttigroup.com.

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

