GLOBAL TIMES ONLINE : des envoyés diplomatiques visitent la China Communications Construction Company





BEIJING, 2 mars 2023 /CNW/ -- Un rapport de GLOBAL TIMES ONLINE :

L'activité intitulée « Ambassadors Face to Face with China Communications Construction Company (CCCC) » a eu lieu à Beijing le 27 février.

Au total, 111 envoyés diplomatiques de pays étrangers et représentants d'organisations internationales ont visité la CCCC, où ils ont pu constater les réalisations remarquables de l'entreprise et sa capacité à construire des infrastructures au pays et à l'étranger.

« La CCCC qui est l'une des premières et des plus prospères entreprises chinoises à "se mondialiser", a favorisé le développement de grande qualité de la Belt and Road Initiative et a renforcé la coopération conviviale avec les gouvernements et les entreprises de divers pays par la construction de routes, de ponts, de ports et de villes », a déclaré M. Wang Tongzhou, président de la CCCC.

Les envoyés diplomatiques ont exprimé une ferme volonté d'améliorer la collaboration avec la Chine au cours des prochaines années. Notant que la CCCC a réalisé de nombreux projets d'infrastructure importants, comme le port en eau profonde Gwadar au Pakistan, M. Moin Ul Haque, ambassadeur pakistanais en Chine, a affirmé que le pays est tout à fait disposé à collaborer avec la CCCC dans le cadre de projets sociaux et économiques.

« La Chine et les Philippines jouissent d'une complémentarité économique, et nous nous attendons à ce qu'une collaboration accrue entre les deux pays soit bénéfique pour les deux peuples », a déclaré M. Jaime A. FlorCruz, ambassadeur des Philippines en Chine.

Les envoyés diplomatiques ont également visité les salles d'exposition de technologie d'éclairage et d'amélioration urbaine d'une filiale de la CCCC et ont fait l'essai de technologies d'éclairage intelligent en personne.

« Je suis profondément impressionné par cette visite », a dit M. Siyabonga C. Cwele, ambassadeur sud-africain en Chine. Il a ajouté que les nouvelles technologies doivent être utilisées pour améliorer la vie des gens dans les années à venir.

« Avec la vision de rendre le monde plus paisible, les villes plus agréables et la vie plus colorée, la CCCC est prête à travailler avec divers pays pour réaliser davantage de projets visant à améliorer le bien-être des personnes et à veiller à ce que chaque habitant de chaque pays participe pleinement et plus équitablement aux gains de la collaboration », a déclaré M. Tongzhou.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2012676/image_1.jpg

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE

Communiqué envoyé le 2 mars 2023 à 09:42 et diffusé par :