GROUPE DYNACOR PROJETE UNE FORTE CROISSANCE DES VENTES EN 2023

Groupe Dynacor Inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la « Société »), une société industrielle internationale de traitement de minerai d'or desservant des producteurs miniers artisanaux a annoncé aujourd'hui ses prévisions de bénéfices pour 2023, avec des ventes totales qui devraient augmenter de 6.5 % à 20 % par rapport aux ventes de 2022, pour atteindre entre 210 et 235 millions de dollars américains (284 et 318 millions de dollars canadiens).

Le bénéfice net est estimé entre 8,5 et 11,5 millions de dollars US (entre 0,22 et 0,30 $ US par action) (0,30 et 0,41 $ CA par action) et les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (avant variations des éléments du fonds de roulement) devraient se situer entre 12,5 M$ US et 15,5 M$ (entre 0,33 $ US et 0,41 $ US par action) (0,45 $ CA et 0,55 $ CA par action).

Les fourchettes de prévisions de ventes et de bénéfices sont basées sur une estimation du prix de l'or se situant entre 1 800 $ US et 1 900 $ US l'once et diverses autres hypothèses de production, y compris les teneurs en minerai.

Notre équipe est pleinement engagée à créer de la valeur pour nos actionnaires en exécutant des expansions bien planifiées et à faible risque, et lorsque les critères de gestion du capital sont remplis, en augmentant les dividendes mensuels et en mettant en oeuvre des rachats d'actions qui génèrent des rendements en espèces.

Le président et chef de la direction, Jean Martineau, déclare : " Le Groupe Dynacor s'engage à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires, même si nous relevons les défis de l'environnement économique actuel. Notre équipe de professionnels talentueux se consacre à stimuler la croissance et à mettre en oeuvre des mesures rentables pour soutenir l'expansion continue de notre activité de traitement de minerai d'or ASM. Avec cet engagement inébranlable envers l'excellence, nous restons optimistes quant à l'avenir de notre entreprise et confiants dans les opportunités qui nous attendent."

Pour atteindre ces objectifs, le Groupe Dynacor prévoit d'investir jusqu'à 7,0 millions de dollars américains en immobilisations en 2023 à notre usine de Veta Dorada pour des équipements supplémentaires d'amélioration de l'efficacité, l'augmentation de la capacité du parc à résidu et des véhicules supplémentaires pour notre équipe d'achat de minerai.

La Société a également prévu un budget d'environ 1,0 million de dollars américain pour l'avancement d'autres projets dans d'autres juridictions.

Dynacor fournira des mises à jour régulières tout au long de l'année pour tenir les actionnaires informés et engagés. La prochaine mise à jour des prévisions sera fournie lors de notre rapport sur les résultats trimestriels en mai 2023.

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

