Le Groupe Master annonce un partenariat stratégique avec l'entreprise RSC basée dans l'Ohio afin d'étendre sa présence dans l'industrie du CVC-R aux États-Unis.





Le partenariat stratégique entre Le Groupe Master et RSC réunit deux leaders de l'industrie qui partagent un engagement pour l'excellence, une gestion de haute qualité et le dévouement à la clientèle.

BOUCHERVILLE, QC et VALLEY VIEW, Ohio, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Master, le plus grand distributeur indépendant de l'industrie du CVCA-R au Canada et l'un des leaders en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise Refrigeration Sales Corporation (RSC), basée en Ohio.

Fondée en 1945, RSC est un distributeur indépendant spécialisé dans les produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. La société s'est bâti une réputation enviable en tant que fournisseur CVCA-R de confiance, servant l'Ohio et la Pennsylvanie occidentale grâce à sa mission ''Whole Server'' axée sur le service, la rapidité, l'expertise et la relation client.

L'acquisition de RSC est la deuxième transaction du Groupe Master aux États-Unis. Elle permet d'accroître sa présence en Ohio et en Pennsylvanie et représente une expansion significative du groupe canadien aux États-Unis.

"Notre vision est de devenir le principal distributeur de solutions de chauffage, ventilation et climatisation en Amérique du Nord. Lorsque nous avons envisagé des partenaires stratégiques aux États-Unis, la réputation d'excellence de RSC, leur gestion de haute qualité et leur adhérence à nos valeurs fondamentales en ont fait un choix naturel", déclare Louis St-Laurent, PDG du Groupe Master.

Neil McDougall, président du Groupe Master, remarque: " Depuis près de 80 ans, RSC a établi sa réputation en servant ses clients sans relâche. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de travailler avec leur formidable équipe et de contribuer à stimuler leurs aspirations de croissance."

Le groupe Master s'est engagé à renforcer sa présence sur le marché nord-américain du CVCA-R après avoir obtenu un capital de croissance important par le biais de son partenariat à long terme avec Novacap. Cet investissement significatif alimente ce dernier partenariat stratégique avec l'entreprise RSC, consolidant ainsi la position du Groupe Master en tant que chef de file dans l'industrie.

RSC continuera à opérer de manière indépendante en Ohio et en Pennsylvanie avec l'équipe de gestion actuelle dirigée par Rhonda Wight, présidente et cheffe de la direction . "Ce partenariat stratégique avec Le Groupe Master offre de nombreuses opportunités intéressantes. Nous partageons une passion pour l'industrie et la prestation de service client exceptionnel. L'équipe de direction de RSC est convaincue qu'ensemble, nous pourrons accomplir de grandes choses pour nos estimés clients et partenaires ", ajoute Rhonda Wight.

Le partenariat entre Le Groupe Master et RSC permettra aux deux entreprises de développer leurs offres de produits, leurs services et leur proposition de valeur auprès de leurs clientèles. Ce partenariat reflète l'engagement partagé de ces partenaires envers la qualité, la satisfaction de la clientèle et l'innovation. Cette acquisition devrait être très favorable à une croissance de part et d'autre.

À propos du Groupe Master

Le Groupe Master est le plus grand distributeur canadien et l'un des plus importants distributeurs de l'industrie du chauffage, de la ventilation, du conditionnement de l'air et de la réfrigération en Amérique du Nord. L'entreprise qui a célébré ses 70 ans d'affaires en mars 2022 est nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2010. Aujourd'hui, l'entreprise emploie une équipe de plus de 1 300 individus dynamiques et dévoués. Ensemble, l'équipe du Groupe Master sert l'industrie à partir de 75 succursales et 5 centres de distribution à travers le Canada et les États-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site www.master.ca

À propos de Refrigeration Sales Corporation

Refrigeration Sales Corporation (RSC) est un distributeur en gros d'équipements de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l'air et de réfrigération. Le siège social de la société est situé à Valley View, OH, et elle opère à partir de 10 succursales dans le nord-est de l'Ohio et l'ouest de la Pennsylvanie. RSC sert de lien essentiel entre plus de 200 fournisseurs et 2 800 clients. www.refrigerationsales.net.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Numérique l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

