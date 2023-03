Vous voyagez pendant le congé de mars? L'Agence des services frontaliers du Canada donne des conseils pour un voyage sans encombre

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs ce à quoi ils doivent s'attendre lorsqu'ils traverseront la frontière pendant le congé de mars. Voici quelques conseils pour vous aider à planifier votre voyage : Préparez-vous...





Transat A.T inc., référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, tiendra le jeudi 9 mars à 10 h son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires sous forme virtuelle. Une période de...





Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est classée parmi les Meilleurs employeurs de Montréal pour 2023 dans le cadre du sondage annuel sur les employeurs réalisé par Mediacorp Canada. La société aérienne reçoit cette distinction pour la dixième...





Transat A.T inc., référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, publiera ses résultats pour le premier trimestre 2023 (terminé le 31 janvier) le 9 mars prochain. Annick Guérard, présidente et...





La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en compagnie du député de Gatineau, M. Robert Bussière, et de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, invite les représentantes et les représentants...