Fenty x PUMA est de retour





La société de sport PUMA annonce ce jour un nouveau partenariat avec Rihanna.

« Elle est de retour », a déclaré Arne Freundt, président-directeur général de PUMA.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. La société conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits vecteurs de célérité destinés aux athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom pour imprégner la culture de la rue et la mode streetwear d'influences sportives. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie près de 16 000 personnes dans le monde entier. Son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

