Excelerate Energy et Venture Global annoncent la signature d'un accord de vente et d'achat

THE WOODLANDS, Texas, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Excelerate Energy, Inc. (la « Société » ou « Excelerate ») (NYSE: EE) et Venture Global LNG ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une durée de 20 ans. En vertu de ce contrat, Excelerate achètera 0,7 million de tonnes par an (MTPA) de GNL sur une base franco à bord (FAB) à l'installation de GNL située dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane.

« Nous sommes fiers de conclure ce nouveau partenariat stratégique avec Venture Global, qui contribue à nos efforts visant à renforcer la sécurité énergétique et accélérer la transition énergétique en livrant du gaz naturel à nos clients dans le monde entier », a déclaré Steven Kobos, PDG d'Excelerate. « Cet accord représente une étape importante pour Excelerate, alors que nous poursuivons l'exécution de notre stratégie de croissance. La constitution d'un portefeuille diversifié d'approvisionnement en GNL avec des partenaires fiables comme Venture Global nous permettra d'offrir des produits plus flexibles et plus rentables aux clients existants et nouveaux sur les marchés en aval ».

« Venture Global est ravie de lancer cette nouvelle collaboration avec Excelerate, un leader de l'industrie des FSRU, en tant que premier fournisseur de GNL à long terme », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. « Leur prévoyance et leur travail de transformation pour apporter des infrastructures énergétiques indispensables aux marchés du monde entier ont permis aux pays d'Europe, du Sud et du monde en développement de passer du charbon au gaz naturel tout en sortant des millions de personnes de la pauvreté énergétique. Nous nous réjouissons des nombreuses années à venir de collaboration en tant que partenaires stratégiques pour alimenter ces divers marchés dans le monde entier ».

À PROPOS D'EXCELERATE ENERGY

Excelerate Energy, Inc. est une société américaine de GNL située à The Woodlands, au Texas. Excelerate change la façon dont le monde accède à des formes d'énergie plus propres en fournissant des services intégrés tout au long de la chaîne de valeur du GNL, avec pour objectif de proposer aux clients des solutions de GNL fiables et rapides. La société offre une gamme complète de services de regazéification flexibles, des FSRU au développement d'infrastructures en passant par l'approvisionnement en GNL. Excelerate possède des bureaux à Abu Dhabi, Anvers, Boston, Buenos Aires, Chattogram, Dhaka, Doha, Dubaï, Helsinki, Saigon, Manille, Rio de Janeiro, Singapour et Washington, DC. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web https://www.excelerateenergy.com.

À PROPOS DE VENTURE GLOBAL LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.venturegloballng.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant la stratégie et les plans commerciaux d'Excelerate, comme la diversification de son portefeuille d'approvisionnement en GNL, et les objectifs de la direction pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses ou des jugements concernant des événements et des conditions économiques futurs qui peuvent ou non être corrects ou se produire et qui sont par nature soumis à des risques, des incertitudes et des contingences significatifs, y compris les facteurs de risque qu'Excelerate identifie dans ses dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission, dont beaucoup sont hors du contrôle d'Excelerate. Les résultats, événements et circonstances reflétés dans les déclarations prospectives peuvent ne pas être atteints ou se produire, et les résultats, événements ou circonstances réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus avant la date à laquelle ces déclarations ont été faites. Excelerate ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou afin de refléter de nouvelles informations ou la survenance d'événements imprévus, excepté si la loi l'exige.

