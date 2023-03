Cogeco dévoile son rapport ESG et de développement durable annuel pour une croissance durable et inclusive





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) ont dévoilé, aujourd'hui, leur septième rapport ESG et de développement durable décrivant en détail leurs engagements, leurs initiatives et leur performance en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour stimuler une croissance durable et inclusive. Le rapport a été préparé conformément aux normes du Global Reporting Initiative et du Sustainability Accounting Standards Board.

« Chez Cogeco, les facteurs ESG sont le cadre sur lequel s'appuie notre stratégie d'affaires durable et ces derniers font, par conséquent, partie intégrante de nos discussions stratégiques. Nous sommes conscients du rôle important que doivent jouer les sociétés pour relever les défis environnementaux, sociaux et économiques urgents auxquels nous faisons face et nous sommes déterminés à continuer à ouvrir la voie vers un avenir meilleur et plus durable pour tous et toutes », a mentionné Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

Favoriser le développement durable et la résilience opérationnelle à long terme

Dans nos efforts soutenus pour favoriser le développement durable et la résilience opérationnelle à long terme de l'entreprise, Cogeco tient compte de son impact élargi sur la société.

Voici quelques faits saillants soulignant notre performance au cours de la dernière année :

Sur le plan environnemental , la société a réalisé des progrès intéressants dans le cadre de diverses initiatives soutenant ses cibles de réduction des émissions à court terme, des cibles qui ont été approuvées par l'initiative Science-Based Targets ( SBTi ). Nous avons notamment poursuivi nos efforts pour réduire notre flotte de véhicules, acheter des véhicules électriques et hybrides, investir dans les énergies renouvelables et accroître l'utilisation de produits plus écoénergétiques par notre clientèle.

environnemental Science-Based Targets SBTi écoénergétiques Pour ce qui est des initiatives à impact social, Cogeco a continué à progresser dans la réalisation de son ambitieux programme d'expansion du réseau à large bande afin de combler le fossé numérique qui existe entre les centres urbains et les régions moins peuplées. Cogeco a aussi continué à miser sur des initiatives clés visant à favoriser des équipes hautement mobilisées et a franchi de nouvelles étapes sur la voie de la diversité et de l'inclusion par la création de trois nouveaux groupes de ressources pour les employés.

Cogeco Cogeco Enfin, en matière de gouvernance, Cogeco s'est engagée à gérer ses activités de manière responsable et éthique et, à cette fin, a continué à renforcer ses structures et processus de gouvernance dans le but de veiller à ce que les considérations en matière d'ESG et de développement durable soient intégrées dans sa stratégie d'affaires et sa prise de décisions. Cogeco a notamment inclus des indicateurs de performance en développement durable à la rémunération de ses dirigeants et dirigeantes et a officialisé des objectifs précis en matière de diversité au sein du conseil qui, selon elle, nécessitent une attention soutenue.

À PROPOS DE COGECO INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans les secteurs des télécommunications et des médias en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, elle possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco inc.

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 09:52 et diffusé par :