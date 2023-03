Renouvellement de l'entente entre le Palais des congrès de Montréal et l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal et l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) ont le plaisir d'annoncer le renouvellement de leur entente de partenariat pour les trois prochaines années. Cet accord a pour objectif d'encadrer et de coordonner les actions et les ressources des deux partenaires, afin de contribuer au rayonnement de la recherche en santé et en sécurité du travail par l'accueil de rencontres de grande envergure à Montréal.

Cette entente prend différentes formes, dont le partage d'informations et le ciblage de congrès porteurs pour la métropole. De plus, l'IRSST récompensera, durant la période couverte par ce renouvellement, les chercheuses et chercheurs qui auront contribué à attirer des congrès internationaux à Montréal et au Palais par la remise du Prix IRSST - Club des Ambassadeurs.

Ce renouvellement d'entente traduit la volonté du Palais et de l'IRSST de travailler main dans la main au rayonnement du secteur de la santé et de la sécurité au travail par le biais de rencontres scientifiques internationales.

Citations

« Nous sommes heureux de ce partenariat qui se poursuit depuis 2016 entre le Palais des congrès de Montréal et l'IRSST. Il s'agit d'une opportunité pour faire rayonner les travaux de nos scientifiques et ceux de collaboratrices et collaborateurs de recherche nationaux et internationaux. » - Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'IRSST.

« En s'associant avec l'IRSST, le Palais vient renforcer ses alliances stratégiques avec les professionnels de la recherche. Cet appui permettra de démarquer les candidatures du Palais auprès d'organisateurs de congrès nationaux et internationaux d'envergure dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et de valoriser le travail effectué par les chercheurs du Québec. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès.

À propos de l'IRSST

L'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. Dans l'esprit de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), la mission de l'IRSST est de contribuer à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs par la recherche, l'expertise de ses laboratoires, ainsi que la diffusion et le transfert des connaissances, et ce, dans une perspective de prévention et de retour durables au travail.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques.

congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 1 mars 2023 à 08:55 et diffusé par :