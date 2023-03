Le gouvernement du Canada investit dans des monuments commémoratifs à l'étranger pour préserver l'héritage du Canada





OTTAWA, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - Pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Canadiens ont bravement servi outre-mer pour défendre la démocratie et la liberté dans le monde. Des sites et des monuments commémoratifs, comme le Mémorial national du Canada à Vimy et le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel, perpétuent les réalisations et les sacrifices des personnes qui ont servi le Canada en temps de guerre et de paix.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a visité le Mémorial national du Canada à Vimy. Afin d'aider à préserver l'héritage du Canada, il a annoncé un investissement de 11,7 M$ sur six ans et de près de 300 000 $ par année pour maintenir, moderniser et améliorer l'expérience des visiteurs dans les 15 sites commémoratifs du Canada à l'étranger.

La majeure partie de ce financement sera investie dans le Mémorial national du Canada à Vimy et le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel. Ce sont les deux seuls lieux historiques nationaux du Canada à l'étranger. Aux 13 autres sites commémoratifs, nous élaborerons et ajouterons de nouveaux panneaux d'interprétation et mettrons en lumière les histoires des Canadiens qui ont servi outre-mer.

Les sites commémoratifs de Vimy et de Beaumont-Hamel sont des représentations emblématiques du Canada outre-mer. Ensemble, ces sites accueillent près de 900 000 visiteurs chaque année, dont des Canadiens, des visiteurs du monde entier, des citoyens locaux et des milliers d'élèves.

« Les 15 sites commémoratifs du Canada représentent des liens avec les membres de la famille et les amis, et un rappel de toutes les personnes qui ont consenti le sacrifice ultime en se battant pour la paix. Il est essentiel que nous prenions soin de ces sites pour aider à garantir que les empreintes laissées par nos soldats, aviateurs et marins ici en Europe ne s'estompent jamais. Je suis tellement heureux que ce financement permettra de maintenir, de moderniser et d'améliorer l'expérience que les visiteurs auront en visitant les monuments et les mémoriaux qui rendent hommage à ces sacrifices. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les travaux iront de la mise à jour de la signalisation, des expositions et des expériences sur les sites aux événements spéciaux, aux supports numériques et multimédias et à la programmation éducative. Nous ajouterons également des histoires plus inclusives portant sur les vétérans autochtones ou racisés, les femmes vétérans et les vétérans 2SLGBTQI+.

Ces sites et monuments ont presque 100 ans et la plupart des bâtiments ont entre 50 et 70 ans. De tels sites historiques à l'étranger nécessitent un entretien et des mises à niveau constants pour permettre des visites significatives.

Les responsables des sites historiques et culturels et des musées du Canada et du monde entier reconnaissent qu'une bonne expérience pour les visiteurs constitue une norme de base essentielle de l'industrie.

et du monde entier reconnaissent qu'une bonne expérience pour les visiteurs constitue une norme de base essentielle de l'industrie. Des travaux importants et une amélioration de l'expérience des visiteurs sont essentiels pour veiller à ce que les monuments commémoratifs du Canada en France soient prêts à accueillir les visiteurs pendant les Jeux olympiques de Paris de 2024 et le 110e anniversaire des batailles de la crête de Vimy et de Beaumont -Hamel.

