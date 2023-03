Westlake Epoxy reçoit une médaille de platine EcoVadis en reconnaissance de ses efforts en matière de développement durable





Westlake Corporation (NYSE: WLK) a annoncé aujourd'hui que l'activité européenne de Westlake Epoxy a reçu une médaille de platine 2022 d'EcoVadis, le plus grand et plus fiable fournisseur d'évaluations de durabilité d'entreprises au monde. Westlake Epoxy a également été noté à ce niveau en 2021, ce qui positionne la société dans le pour cent supérieur des entreprises évaluées par EcoVadis.

Westlake Epoxy est l'un des principaux producteurs mondiaux de résines époxy, de modificateurs et d'agents de durcissement pour les matériaux hautes performances. La société est au service de plusieurs industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, le génie civil et la construction, les composites et l'énergie éolienne, l'électronique, les équipements électriques et les revêtements marins et de protection.

« La durabilité est la clé de la stratégie de Westlake et est intégrée dans nos opérations et notre offre de produits », déclare Larry Schubert, vice-président du développement de l'entreprise et de la durabilité de Westlake Corporation. « Cette médaille de platine EcoVadis réaffirme notre engagement à créer un présent et un avenir durables. True to our Mission of Enhancing Your Life Every day.® »

« Westlake Epoxy est ravi qu'EcoVadis ait reconnu ses efforts en matière de développement durable en maintenant son évaluation de platine. Cette évaluation externe montre nos progrès visant à réduire notre empreinte carbone et notre impact sur le climat. C'est un encouragement fort pour notre groupe croissant d'associés qui contribuent activement à notre stratégie CLEAN », déclare Ann Frederix, vice-présidente de Westlake Epoxy. « Nos matériaux et nos solutions techniques sont essentiels pour nos clients aujourd'hui et nous nous engageons à fournir les matériaux essentiels de leur avenir. »

À propos de Westlake

Westlake est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants qui améliorent la vie de tous les jours. Basé à Houston, avec des activités en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, nous fournissons les éléments de base pour des solutions vitales, du bâtiment et de la construction à l'emballage et aux soins de santé, en passant par l'automobile et la consommation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de la société à l'adresse www.westlake.com.

