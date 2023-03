La Banque Nationale annonce des modifications à son équipe de direction





MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - La Banque Nationale a annoncé aujourd'hui des changements au sein de son équipe de direction pour soutenir l'exécution de son plan stratégique et de ses priorités. Ces changements reflètent la vision de croissance et d'expansion accélérée de la Banque dans des marchés et secteurs d'affaires ciblés.

Ghislain Parent, actuellement premier vice-président à la direction, secteur International, prendra sa retraite le 1er octobre 2023, après treize années à la Banque, incluant dix comme chef des Finances, et plus de trois décennies dans les services financiers. « Ghislain a joué un rôle clé dans la réussite et la performance de la Banque au fil des ans, notamment dans l'évolution de notre planification stratégique, l'atteinte de résultats financiers solides et la supervision de nos filiales Credigy et ABA Bank », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction.

Dans le contexte du départ à la retraite de Ghislain, Credigy retournera sous la responsabilité du groupe Marchés financiers dirigé par Étienne Dubuc, et ce, dès maintenant. De plus, Stéphane Achard, actuellement premier vice-président à la direction et cochef Entreprises et Gestion privée, effectuera une transition pour quitter son rôle actuel et prendre la direction des activités d'investissement international, dont ABA Bank.

« Vétéran chevronné du secteur bancaire et grand ambassadeur de la communauté d'affaires, Stéphane est connu pour son leadership mobilisateur, son dévouement incomparable à l'égard de ses clients et son esprit de collaboration. Il sera un atout pour soutenir la croissance d'ABA Bank. Pendant son mandat, le secteur Entreprises a plus que doublé sa contribution à la Banque, consolidant notre positionnement de banque pour les entrepreneurs, par des entrepreneurs », a ajouté Laurent Ferreira.

Michael Denham, actuellement vice-président du conseil - Entreprises et Marchés financiers, est nommé premier vice-président à la direction et chef, Entreprises et Gestion privée. Ce changement entrera en vigueur le 1er juin 2023. Michael s'est joint à la Banque il y a un an et demi avec un bagage impressionnant en tant que leader d'équipes et d'organisations. Tout récemment, Michael était président et chef de la direction de la BDC (Banque de développement du Canada), où il a joué un rôle actif pour doubler les activités commerciales au Québec et au Canada, soutenant les propriétaires de PME et appuyant la croissance d'entrepreneurs, d'industries variées, à tous les stades de développement de leur entreprise. Auparavant, il a occupé des fonctions de haute direction à Montréal, notamment chez Accenture, où il a été président et chef de la direction pour le Canada, CGI, Bombardier et McKinsey.

« Je suis emballé de continuer de travailler avec Michael dans nos efforts pour tirer parti de notre solide position au Québec tout en accélérant notre expansion dans le reste du Canada, en bonifiant les gains de synergie créés par le modèle de collaboration des secteurs Entreprises et Gestion privée, déployé officiellement l'an dernier, au bénéfice de nos clients et de notre équipe », a conclu Laurent Ferreira.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

