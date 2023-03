Suzano annonce une trésorerie d'exploitation record de 22,6 milliards BRL en 2022





Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte de bois dur, annonce ses états financiers pour l'exercice 2022.

Revenus nets pour l'exercice 2022 de 49,8 milliards BRL, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'exercice 2021

BAIIA ajusté pour l'exercice 2022 de 28,2 milliards BRL, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'exercice 2021

Trésorerie d'exploitation pour l'exercice 2022 de 22,6 milliards BRL, soit une hausse de 20 % par rapport à l'exercice 2021

Les ventes de pâte pour l'exercice 2022 s'élèvent à 10,6 millions de tonnes, comme pour l'exercice 2021

Les ventes de papier pour l'exercice 2022 s'élèvent à 1,3 million de tonnes, soit une hausse de 1 % par rapport au volume de ventes de l'exercice 2021

Les coûts d'exploitation pour l'exercice 2022 (à l'exclusion des temps d'arrêt) s'élèvent à 855 BRL par tonne, soit une hausse de 28 % par rapport à l'exercice 2021

Les solides résultats de 2022 reflètent la vigueur des prix mondiaux et du volume des ventes de la pâte, qui ont compensé les pressions importantes des coûts de production et les défis logistiques mondiaux rencontrés sur toute de la chaîne de valeur. Cette stabilité du volume des ventes, combinée à un taux de change favorable et à des prix en hausse, a permis de générer des revenus nets record de 49,8 milliards BRL.

Les liquidités générées tout au long de la période ont soutenu le désendettement de Suzano, malgré une accélération des dépenses en capital et des investissements à long terme. Le ratio de la dette nette par rapport au BAIIA ajusté (USD) est passé de 2,4 fois en 2021 à 2,0 fois en 2022. Suzano a enregistré un revenu net de 23,4 milliards BRL.

Walter Schalka, PDG de Suzano :

« Soutenu par sa compétitivité structurelle et par une tendance positive des prix, Suzano a une fois de plus démontré sa capacité à générer des liquidités dans un environnement de forte hausse des coûts et dans le contexte du plus grand cycle d'investissement à ce jour. »

Après avoir investi 32,6 milliards BRL entre 2019 et 2022, Suzano prévoit d'investir plus de 18,5 milliards BRL en 2023.

D'autres initiatives en 2022 comprenaient l'achèvement d'un terminal portuaire dans l'État de Maranhão, les progrès de modernisation en cours des unités Aracruz et Jacareí et l'expansion de ses bases forestières, le lancement de Suzano Ventures et Biomas (en partenariat avec cinq autres entreprises) et les progrès dans la construction d'une usine de fibres textiles en Finlande (via l'entreprise commune Woodspin) en partenariat avec Spinnova. Suzano a également annoncé l'acquisition de l'activité textile de Kimberly-Clark au Brésil, qui est toujours en attente d'approbation par la CADE, l'agence antitrust brésilienne. Enfin, Suzano a poursuivi son programme d'allocation de capital avec une distribution de dividendes de 4,2 milliards BRL et un décaissement de 1,9 milliard BRL dans divers programmes de rachat d'actions.

Sur le plan de la durabilité, les progrès réalisés dans la réalisation des 15 objectifs à long terme de Suzano (les engagements pour renouveler la vie) seront détaillés dans le rapport annuel sur la durabilité de Suzano, qui sera publié prochainement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 février 2023 à 18:50 et diffusé par :