Les technologies d'actionnement variable de soupape d'Eaton ont permis de réduire considérablement les émissions lors de tests récents





Eaton, entreprise de gestion intelligente de l'énergie, a annoncé aujourd'hui que les technologies de désactivation des cylindres (CDA pour Eaton Cylinder Deactivation) et de fermeture tardive des soupapes d'admission (LIVC pour Late Inlet Valve Closing) de son Groupe véhicules ont réussi à réduire simultanément les oxydes d'azote (NOx) et le dioxyde de carbone (CO 2 ). Ces technologies se sont avérées efficaces pour répondre aux futures exigences mondiales en matière d'émissions pour les véhicules commerciaux à moteur diesel, selon une récente série de tests réalisés par FEV, un leader reconnu de la conception et du développement de groupes motopropulseurs et de systèmes de véhicules avancés à essence, diesel et hybrides.

Les tests ont permis de mesurer la consommation de carburant et la température des gaz d'échappement, à partir desquelles les émissions de NOx et de CO 2 ont été établies. Les résultats ont indiqué que la CDA a permis de réduire jusqu'à 38 % les NOx, contre 13 % pour la LIVC, grâce à l'augmentation de la température des gaz d'échappement, ce qui permet d'optimiser les performances du post-traitement des émissions. Ces résultats ont été obtenus tout en réduisant simultanément les émissions de CO 2 .

Au cours de l'évaluation, la commande de soupapes standard d'un moteur diesel de 11 litres a été remplacée par le système d'actionnement variable de soupape Eaton, capable d'assurer les fonctions de CDA ou LIVC. Le moteur a été placé sur un dynamomètre et testé en mode moteur standard et en différents modes CDA et LIVC afin d'établir les effets optimaux de la gestion thermique et les économies de carburant.

« Les réglementations relatives aux émissions stimulent l'adoption de solutions d'actionnement de soupapes variables pour les véhicules commerciaux de nos clients internationaux », a déclaré Fabiano Contarin, directeur produit, Actionnement de soupape pour véhicules commerciaux, Groupe véhicules d'Eaton. « Notre portefeuille de technologies permettra aux constructeurs de satisfaire aux futures réglementations de plusieurs manières, en fonction des préférences client ».

La CDA d'Eaton a également entraîné une diminution de 3 % de la consommation de carburant dans un cycle à faible charge, tandis que la LIVC a réduit la consommation de carburant de 0,5 %. En outre, la CDA en mode trois cylindres a augmenté la température des gaz d'échappement jusqu'à 175 degrés Celsius, ce qui a contribué à renforcer l'efficacité d'un système de réduction catalytique sélective (SCR).

Les résultats de l'étude confirment les conclusions de tests antérieurs menés aux États-Unis par Eaton et le Southwest Research Institute (SwRI), l'une des plus anciennes et l'un des plus grands organismes indépendants de recherche et de développement appliqués à but non lucratif. Les résultats des tests menés aux États-Unis ont indiqué que l'utilisation de la CDA et d'un catalyseur de réduction catalytique sélective (SCR) en monobloc au profil étroit réduisait les émissions de CO 2 de 4 % dans un cycle à faible charge avec une émission de NOx de 0,02 g/hp-h.

« Si le principal souci d'un client est un cycle à faible charge, alors la CDA est la technologie idéale », a déclaré M. Contarin. « La LIVC, en revanche, offre des avantages moindres mais dans une gamme plus large de la cartographie du moteur, notamment lorsqu'il est associé à un taux de compression plus élevé ».

