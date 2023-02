Route 138 entre Kahnawake et Montréal (arrondissement de LaSalle) - Une voie ouverte en direction de Kahnawake sur le pont Honoré-Mercier ce samedi

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il effectuera des travaux sur le pont Honoré-Mercier, notamment la réparation de dalles, ce samedi 4 mars. Ces interventions requièrent la mise en place d'une...

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique procèdent à une évaluation collaborative du projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage. GCT Canada...

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la députée de Sudbury, Viviane Lapointe, feront une annonce concernant des infrastructures pour véhicules électriques au Canada. Un point de presse suivra. Date : mercredi 1er...