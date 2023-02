Bahamasair fait le choix de la suite Alkym de Seabury Solutions pour contrôler la maintenance de ses avions





Seabury Solutions, un leader sur le marché des solutions informatiques pour l'industrie aéronautique, a annoncé aujourd'hui avoir récemment ajouté à la base croissante des clients d'Alkym la compagnie aérienne nationale des Bahamas, Bahamasair.

Bijoy Mechery, président et chef de la direction de Seabury Solutions, a déclaré : « Chez Seabury Solutions, nous nous engageons à fournir les meilleures solutions à nos clients, et nous comprenons les défis auxquels ces derniers doivent faire face lorsqu'ils commencent à s'éloigner de leurs anciens systèmes. La grande expertise sectorielle de notre équipe ainsi que son approche flexible nous permettent de convertir efficacement les bases de données, et de répondre aux besoins et délais spécifiques de nos clients. Nous sommes impatients de travailler avec Bahamasair et de les aider à réaliser leurs objectifs commerciaux. »

« Nous sommes ravis d'accueillir le tout dernier arrivé dans notre réseau grandissant de clients en Amérique du Nord. Le temps que nous consacrons à la bonne compréhension des exigences de chaque client et au développement continu d'un logiciel de pointe sont les principales raisons pour lesquelles tant de nos clients ont choisi notre système de MRO/M&E (maintenance, réparation et révision / maintenance et ingénierie) », a confié pour sa part Carlos Bianchi, vice-président de Seabury Solutions et directeur des ventes et du marketing.

L'implémentation est actuellement en cours chez Bahamasair, la compagnie aérienne ayant choisi la suite de modules Alkym pour gérer et contrôler la maintenance de ses avions, la logistique du matériel et la conformité réglementaire de sa flotte d'appareils B737 et d'ATR.

Dion Rolle, directeur de la maintenance chez Bahamasair, a confié pour sa part : « Grâce à flexibilité que nous offre Alkym, sa facilité d'utilisation, sa grande capacité à communiquer avec les systèmes existants et son interface intuitive, notre équipe technique va pouvoir s'adapter de manière transparente aux dernières technologies numériques utilisées pour apporter son soutien à la maintenance des avions, tout en se conformant à nos exigences réglementaires. »

À PROPOS DE BAHAMASAIR

Bahamasair a été fondée en 1973 dans le cadre de la création du nouveau Commonwealth indépendant des Bahamas, lequel venait tout juste d'obtenir son indépendance. La compagnie aérienne nationale des Bahamas, dont le siège est sis à Nassau, exploite un ensemble d'appareils B737 et d'ATR. Elle propose des services réguliers vers 32 destinations intérieures et régionales dans les Caraïbes et aux États-Unis, à partir de sa base à l'aéroport international de Lynden Pindling.

À PROPOS DE SEABURY SOLUTIONS

Seabury Solutions est l'une des principales sociétés mondiales de conseil et de développement dans le domaine des logiciels d'entreprise. Elle a été créée en 2002, et a construit sa réputation sur le marché en proposant une suite de solutions informatiques aéronautiques de pointe qui améliorent l'efficacité et le processus de prise de décision pour les compagnies aériennes, les organisations de défense, les exploitants d'hélicoptères, les régulateurs et les MRO.

