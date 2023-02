Le Groupe Ergo Ressources acquiert Réadapt-Action





MCMASTERVILLE, QC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - L'acquisition de Réadapt-Action par le Groupe Ergo Ressources est une bonne nouvelle pour la communauté de Trois-Rivières, mettant à contribution l'expérience du réseau de cliniques du Groupe Ergo Ressources. L'expertise du Groupe Ergo Ressources en matière de réadaptation au travail est reconnue par les acteurs du milieu et permettra de compléter l'offre déjà en place.

Ces deux entreprises, pionnières en réadaptation privée au Québec, ont plusieurs points communs : Steeve Vallières, président de Réadapt-Action, a débuté sa carrière au Groupe Ergo Ressources avant de démarrer son entreprise quelques années plus tard. Leur approche de service et leur philosophie sont similaires et elles partagent une rigueur très semblable ainsi qu'une orientation résolue vers l'innovation.

« Je suis très heureux de pouvoir revenir au sein de la grande famille du Groupe Ergo Ressources. Le réseau permettra à mon équipe d'avoir accès à un vaste éventail de professionnel d'expérience et de ressources propres à un grand réseau », souligne Steeve Vallières. « Je ne suis jamais vraiment parti de cette entreprise, car je l'ai plutôt apportée avec moi. Sa philosophie et ses valeurs ont servi de base pour démarrer ma propre entreprise, cette acquisition est donc naturelle pour moi et je suis fier d'y revenir à titre de directeur général et d'actionnaire. »

« Cette acquisition est pour nous très stratégique, car nous avons pleinement confiance dans les qualités de leader et l'expérience de gestionnaire de Steeve Vallières », explique Sonya Côté, présidente du Groupe Ergo Ressources. « Cela s'inscrit dans un plan de relève assurant la pérennité des services, en plus d'étendre notre réseau dans la région de Trois-Rivières et de la Mauricie. »

Alors que Steeve Vallières prend la direction générale de Groupe Ergo Ressources, il pourra compter sur de nombreuses collègues rencontrées au début de sa carrière, étant donné la grande stabilité des équipes du groupe. « Steeve étant président de l'Association québécoise des ergothérapeutes en pratique privée et apportant aussi une vaste expérience clinique auprès des travailleurs accidentés, nous sommes enthousiastes face à l'avenir, et ce après avoir franchi le quart de siècle d'existence, l'an dernier, ce qui n'est pas donné à toutes les organisations », conclut Sonya Côté.

À propos du Groupe Ergo Ressources

Fondé en 1997 par Sonya Côté et Magalie Rinfret, le Groupe Ergo Ressources offre des services d'ergothérapie pédiatrique, des services de physiothérapie, d'ergothérapie et de kinésiologie aux travailleurs ayant subi un accident de travail, de la route ou ayant une invalidité au travail. On peut recevoir des services dans un réseau de 13 cliniques sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal, en Montérégie et à Québec.

À propos de Réadapt-Action

Les ergothérapeutes de la clinique Réadapt-Action, située au coeur de Trois-Rivières depuis 2007, proposent des services de traitements et d'évaluation ainsi que des programmes de réadaptation reposant sur leurs expertises variées.

