L'INSTITUT ONTARIEN DU CERVEAU : IL EST TEMPS DE PENSER ET D'AGIR DIFFÉREMMENT EN CE QUI CONCERNE LES TROUBLES DU CERVEAU

Le nouveau rapport intitulé Brain Health in Ontario donne un aperçu de la santé du cerveau en Ontario et plaide pour une collaboration stratégique entre les secteurs public et privé au Canada.

TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Institut ontarien du cerveau a rendu public un nouveau rapport intitulé Brain Health in Ontario: Forming an Integrated Approach, qui décrit l'état actuel des troubles du cerveau en Ontario et plaide pour l'adoption d'une approche de « science d'équipe » dans la recherche sur la santé du cerveau, faisant écho à une position récente de l'Organisation mondiale de la santé.

Les troubles du cerveau sont l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. Au Canada, ils ont une plus grande incidence sur le nombre d'années vécues dans un état de santé moins qu'idéal que les maladies cardiaques et le cancer. Le fardeau cumulatif que représente le fait de vivre dans un état de santé moins qu'idéal a d'énormes répercussions sur les individus, les familles, la société et l'économie.

À l'aide de données administratives sur la santé, le rapport Brain Health in Ontario permet de comprendre la prévalence, l'incidence, le coût et la cooccurrence des troubles du cerveau dans la province. Les résultats confirment qu'un Ontarien sur trois vit avec un trouble du cerveau ou en développera un au cours de sa vie.

Les 13 troubles du cerveau examinés dans le cadre du rapport - définis comme des affections liées aux fonctions cérébrales et les perturbant - sont les suivants : les tumeurs cérébrales malignes et non malignes, la paralysie cérébrale, la démence, l'épilepsie, la maladie du motoneurone, la sclérose en plaques, le syndrome parkinsonien, la schizophrénie, le spina bifida, les lésions de la moelle épinière, les accidents vasculaires cérébraux et les accidents ischémiques transitoires, ainsi que les traumatismes crâniens, y compris les commotions cérébrales.

Le rapport souligne également que les coûts directs pour le système de santé liés au traitement des personnes atteintes de troubles du cerveau sont de deux à plus de dix fois supérieurs à ceux de l'Ontarien moyen, et qu'une personne sur six atteinte d'un trouble du cerveau a au moins un trouble du cerveau concomitant. De plus, les données présentées dans le rapport montrent que l'utilisation des services de santé liés à la santé mentale et aux dépendances est de deux à cinq fois plus élevée pour les personnes atteintes de troubles du cerveau que pour l'Ontarien moyen.

« Les troubles du cerveau et leurs conséquences sur la santé mentale peuvent se répercuter sur d'autres aspects de la vie, comme la capacité d'une personne à conserver son emploi, sa santé physique, sa santé financière et sa santé sociale », a déclaré le Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC.

« Connaissant les répercussions économiques et sociétales des troubles du cerveau, il est temps de penser et d'agir différemment en matière de santé du cerveau. Une approche intégrée de la recherche, fondée sur la science d'équipe, qui s'intéresse à l'ensemble des troubles du cerveau, permettra de générer les connaissances nécessaires aux percées susceptibles de changer des vies dans les années à venir. Et aujourd'hui, nous devons nous efforcer de mettre en place des stratégies qui optimisent la santé du cerveau grâce à une coordination et une collaboration solides et stratégiques entre les parties prenantes des secteurs public et privé. »

Depuis plus d'une décennie, l'approche collaborative de l'IOC en matière de recherche en neurosciences a permis de concentrer les efforts sur la santé du cerveau et de soutenir les avancées dans tous les secteurs qui travaillent à améliorer la vie des personnes atteintes de troubles du cerveau. En réunissant des scientifiques, des cliniciens, l'industrie, des partenaires communautaires, des patients et leurs défenseurs, l'IOC a accéléré les découvertes scientifiques, investi dans les neurotechnologies locales et soutenu les soins centrés sur la personne.

« Le rapport Brain Health in Ontario de l'IOC sur la santé cérébrale en Ontario vient confirmer les répercussions très réelles que les troubles du cerveau ont sur les personnes qui en sont atteintes et sur leur famille, ainsi que l'effet domino qui peut se produire dans l'ensemble de notre société et de notre économie », a déclaré Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario. « Alors que l'Ontario investit dans la recherche et l'innovation dans l'ensemble de la province, notre gouvernement salue les efforts de l'IOC visant à favoriser une collaboration précieuse entre les scientifiques, les cliniciens et les patients partenaires afin de transformer la façon dont nous étudions, diagnostiquons et traitons les troubles du cerveau. »

Lisez le rapport (en anglais) et apprenez-en davantage sur le projet Brain Health in Ontario à braininstitute.ca/brainhealth.



L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est un organisme à but non lucratif qui accélère la découverte et l'innovation, au bénéfice des patients et de l'économie. L'approche collaborative de la « science d'équipe » de l'IOC favorise la recherche, la commercialisation et les soins liés au cerveau en mettant en relation les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et leurs défenseurs afin d'améliorer la vie des personnes qui sont atteintes de troubles du cerveau. Financement assuré, en partie, par le gouvernement de l'Ontario. Pour en savoir plus, consultez le site braininstitute.ca/fr/.





