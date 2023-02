Le groupe de transport ENERGY signe un accord de cinq ans pour parrainer le club de football mineur de Lasalle





Le groupe de transport ENERGY, l'un des principaux fournisseurs de services d'entreposage et de logistique basés sur les actifs, a annoncé aujourd'hui un accord de parrainage de cinq ans avec le club de football mineur de LaSalle.

L'accord de parrainage s'inscrit dans la continuité de l'engagement du groupe de transport ENERGY à soutenir sa communauté locale et à favoriser l'engagement des jeunes dans le sport.

« Michael et moi vivons et travaillons tous deux dans la communauté de Lasalle », a déclaré Shawn Girard, le PDG du groupe de transport ENERGY. « Nous estimons qu'il est de notre responsabilité de soutenir les organisations locales, en particulier celles qui bénéficient aux enfants. »

« Cette annonce s'inscrit dans la continuité du généreux soutien que nous avons reçu du Groupe de transport ENERGY », a déclaré Marinette Pichon, directrice générale du club de football mineur de LaSalle. « Depuis 2018, ENERGY nous contribue à offrir aux enfants de Lasalle la possibilité de s'épanouir à travers la pratique du football. »

Le Lasalle Soccer Club a été fondé en 1986 et sert environ 1500 enfants par an. Pour plus d'informations sur la manière de contacter l'organisation ou de s'inscrire, visitez leur site web ici.

À PROPOS DU GROUPE DE TRANSPORT ENERGY

Fondé en 2007, le groupe de transport ENERGY est un prestataire de services logistiques et d'entreposage axé sur des actifs 3PL. Le groupe offre des services de logistique et d'entreposage sur le marché nord-américain. Ayant son siège social à Montréal, ENERGY possède des bureaux à Toronto, Laval, Chicago et Chattanooga. ENERGY est fière d'offrir des solutions sur mesure, novatrices et avantageuses pour tous afin de relever les défis les plus complexes en matière d'expédition et de logistique.

Pour en savoir plus sur ENERGY, visitez notre site web à l'adresse suivante www.shipENERGY.com ou en vous connectant avec nous sur LinkedIn.

