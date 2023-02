DOMTAR ANNONCE LA VENTE DE L'USINE DE DRYDEN





Domtar Corporation, une filiale (en propriété exclusive) du Groupe Paper Excellence, et First Quality Enterprises, Inc. ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente en vertu de laquelle Domtar vendra son usine de pâte de Dryden à First Quality. La transaction de Dryden, qui devrait être conclue au début du troisième trimestre, est sujette aux conditions de clôture habituelles, notamment la réception des approbations réglementaires requises et la clôture de la transaction de Produits forestiers Résolu Inc.

First Quality a communiqué clairement à Domtar son engagement envers l'usine de Dryden, ses employés et la communauté environnante, de même que sa ferme intention de poursuivre ses activités commerciales conformément aux pratiques antérieures.

La vente de l'usine de Dryden constitue une exigence du décret de consentement entre Domtar et le Bureau de la concurrence du Canada en lien avec son examen de l'acquisition prévue de Resolu par Domtar. La vente est sujette à des conditions réglementaires, notamment l'approbation du commissaire de la concurrence et l'autorisation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino (HSR Act).

La conclusion de la transaction de Résolu devrait avoir lieu comme prévu au cours du premier semestre de 2023, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux autres conditions de clôture de la fusion.

Conseillers

BMO Marchés des capitaux agit en tant que conseiller financier exclusif de Domtar, et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. et McMillan S.E.N.C.R.L. sont ses conseillers juridiques.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. agissent en tant que conseillers juridiques de First Quality.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non tissés airlaid. Comptant près de 5 800 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud, et Domtar fait partie du groupe d'entreprises Paper Excellence. Pour en savoir davantage, visitez le www.domtar.com.

À propos de Paper Excellence

Le Groupe Paper Excellence est une société de portefeuille privée qui supervise des unités commerciales individuelles de pâtes et papiers. Ses activités comprennent la fabrication de pâtes et de papiers pour usages spéciaux, d'impression, d'écriture et d'emballage, produisant plus de 7 millions de tonnes par an avec un effectif de plus de 10 000 personnes dans ses quelque 40 emplacements répartis sur le continent américain et en Europe. Pour de plus amples renseignements sur Papier Excellence, visitez le www.paperexcellence.com.

À propos de First Quality

Le groupe d'entreprises First Quality est un groupe diversifié de sociétés, à actionnariat restreint, qui fabrique, vend et distribue des produits d'hygiène absorbants, du papier et des produits d'emballage de marque et de marque de distributeur dans les secteurs de la santé, de la vente au détail et du commerce. First Quality s'emploie à répondre aux exigences du marché en fournissant des produits innovants et de haute qualité fabriqués grâce à des technologies de pointe. Pour plus d'information, visitez le www.firstquality.com.

