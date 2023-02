Darling Ingredients Inc. publie les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022





Faits marquants pour l'exercice 2022

Bénéfice net généré de 737,7 millions de dollars ou 4,49 $ par action diluée selon les PCGR

Réalisation d'un EBITDA ajusté combiné record de 1,541 milliard de dollars

Mise en service de la troisième usine de diesel renouvelable, faisant de Diamond Green Diesel le plus grand producteur de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, avec 1,2 milliard de gallons par an

le plus grand producteur de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, avec 1,2 milliard de gallons par an Développement de la présence mondiale grâce à trois acquisitions stratégiques, renforçant l'intégration verticale de la société pour la production de diesel renouvelable

Résultats record du segment alimentaire grâce à la croissance de l'activité de collagène hydrolysé

Rachat de 125,5 millions de dollars d'actions ordinaires

IRVING, Texas, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) a déclaré aujourd'hui un revenu net de 156,6 millions de dollars, ou 0,96 dollar par action diluée, pour le quatrième trimestre 2022, comparé à un revenu net de 155,8 millions de dollars, ou 0,94 $ par action diluée, pour le quatrième trimestre 2021. L'entreprise a déclaré des ventes nettes de 1,8 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2022, contre 1,3 milliard de dollars pour la même période l'année dernière.

Pour l'exercice 2022, Darling Ingredients a déclaré un bénéfice net de 737,7 millions de dollars, soit 4,49 dollars par action diluée, contre 650,9 millions de dollars, soit 3,90 dollars par action diluée pour 2021. Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2022 s'est élevé à 6,5 milliards de dollars, contre un chiffre d'affaires net de 4,7 milliards de dollars en 2021.

L'EBITDA ajusté combiné du quatrième trimestre 2022 était de 413,0 millions de dollars, contre 306,8 millions de dollars pour la même période en 2021. L'EBITDA ajusté combiné de l'exercice 2022 s'élève à 1,541 milliard de dollars, contre 1,235 milliard de dollars pour l'exercice 2021.

Diamond Green Diesel (DGD) a vendu un volume record de 754 millions de gallons de diesel renouvelable au cours de l'exercice 2022, à un EBITDA moyen de 1,18 $ le gallon. DGD a commencé à exploiter son usine de Port Arthur, au Texas, au quatrième trimestre 2022, portant la capacité totale de diesel renouvelable de DGD à 1,2 milliard de gallons par an. Le 31 janvier 2023, la société a annoncé l'approbation d'un nouveau projet de carburant aviation durable à Port Arthur au Texas.

« Pour la cinquième année consécutive, Darling Ingredients a enregistré une croissance supérieure de ses bénéfices grâce à notre présence sur le marché, notre intégration verticale et nos segments divers, mais synergiques », a déclaré Randall C. Stuewe, président et PDG de Darling Ingredients. « Nous sommes bien positionnés pour exécuter et intégrer les investissements que nous avons réalisés dans nos quatre domaines de croissance : l'activité principale d'équarrissage, les peptides de collagène, l'énergie verte en Europe et bientôt le carburant aviation durable de Diamond Green Diesel. Notre proposition de valeur est simple : nous éliminons les déchets de l'industrie de la viande et recyclons ces produits à leur plus grande valeur. Darling ne se contente pas de participer à l'économie circulaire, nous sommes l'économie circulaire. »

Ces acquisitions sont essentielles à notre intégration verticale, à la solidité de notre entreprise et à notre forte position sur le marché.

Les faits marquants de l'entreprise en 2022 sont les suivants :

Acquisition d' Op de Beeck , une entreprise de premier plan dans le domaine du traitement des déchets organiques en Belgique, ce qui a permis à l'entreprise de développer ses activités dans le domaine de l'énergie verte en Europe ;

, une entreprise de premier plan dans le domaine du traitement des déchets organiques en Belgique, ce qui a permis à l'entreprise de développer ses activités dans le domaine de l'énergie verte en Europe ; Acquisition de Valley Proteins , renforçant l'activité principale en ajoutant 18 usines d'équarrissage dans les régions du sud, du sud-est et du milieu de l'Atlantique aux États-Unis ;

, renforçant l'activité principale en ajoutant 18 usines d'équarrissage dans les régions du sud, du sud-est et du milieu de l'Atlantique aux États-Unis ; Entrée dans le secteur de l'équarrissage au Brésil avec l'acquisition du Groupe FASA , ajoutant 14 usines et 1,3 million de tonnes métriques de traitement ;

, ajoutant 14 usines et 1,3 million de tonnes métriques de traitement ; Démarrage de l'usine DGD de Port Arthur , au Texas , ce qui porte la production de diesel renouvelable de la coentreprise à 1,2 milliard de gallons par an ;

, au , ce qui porte la production de diesel renouvelable de la coentreprise à 1,2 milliard de gallons par an ; Conclusion d'un accord définitif pour l'achat de Gelnex au Brésil afin de développer l'activité alimentaire de l'entreprise grâce à une production accrue de collagène ;

au Brésil afin de développer l'activité alimentaire de l'entreprise grâce à une production accrue de collagène ; Conclusion d'un accord définitif pour l'achat de Miropasz , de qui permet à la société d'avoir accès à de l'équarrissage supplémentaire en Pologne, le plus grand fournisseur de volaille d'Europe ; et

, de qui permet à la société d'avoir accès à de l'équarrissage supplémentaire en Pologne, le plus grand fournisseur de volaille d'Europe ; et Adhésion à l' initiative Science-Based Target , nous permettant de maintenir un niveau élevé de durabilité et de faire progresser l'objectif d'émission nette zéro de l'entreprise pour 2050.

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, la société a racheté environ 336 000 actions ordinaires au cours du quatrième trimestre 2022 pour un total d'environ 22,5 millions de dollars, portant le total des actions ordinaires rachetées pour 2022 à environ 1,9 million d'actions pour un total d'environ 125,5 millions de dollars.

Au 31 décembre 2022, Darling disposait de 127,0 millions de dollars en espèces et quasi-espèces, et de 1,3 milliards de dollars disponibles en vertu de sa convention de crédit renouvelable engagée. Le montant total de la dette au 31 décembre 2022 était de 3,4 milliard de dollars. Le ratio d'endettement, tel que mesuré par la convention bancaire de la société, était de 2,54 au 31 décembre 2022. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 134,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre et à 391,3 millions de dollars pour l'exercice 2022.

La société prévoit une croissance continue et fixe ses prévisions pour l'exercice 2023 à un EBITDA ajusté combiné de 1,80 à 1,85 milliard de dollars.

À propos de Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite plus de 260 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

Darling Ingredients Inc. organisera une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers de la société pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022, à 9 h, heure de l'Est (8 h, heure centrale), le mardi 28 février 2023. Pour écouter la conférence téléphonique, les participants qui appellent depuis l'Amérique du Nord doivent composer le 1-844-868-8847, les participants internationaux doivent composer le 1-412-317-6593, et demander à être connectés à l'appel de Darling Ingredients Inc. Veuillez appeler environ dix minutes avant le début de la conférence pour vous assurer que vous êtes connecté.

La conférence sera également disponible sous forme de diffusion audio en direct sur le site Web de la société à l'adresse http://ir.darlingii.com . Une heure après la fin de la conférence, il sera possible d'accéder à un enregistrement de la conférence jusqu'au 7 mars 2023, en composant le 1-877-344-7529 (appelants américains), le 1-855-669-9658 (Canada) et le 1-412-317-0088 (appelants internationaux). Le code d'accès à l'enregistrement est : 6860343. La conférence téléphonique sera également archivée sur le site Web de la société.

Contacts chez Darling Ingredients

Investisseurs : Suann Guthrie

Vice-présidente senior, Relations avec les investisseurs, Développement durable et communications

(469) 214-8202 ; [email protected] Médias : Jillian Fleming

Directrice, Communications internationales

(972) 541-7115 ; [email protected]

