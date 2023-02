Unis et verts : United Benefits Holding et Rhomberg Ventures lancent « United Climate », un fournisseur de services complets visant à optimiser l'ESG





Exigences de divulgation exhaustives, normes ESG complexes, risques d'écroulement accrus : les propriétaires et les promoteurs immobiliers étant confrontés à de multiples difficultés en raison du changement climatique et de la réglementation croissante des marchés financiers, United Benefits Holding et Rhomberg ventures, deux sociétés immobilières spécialisées dans la durabilité, ont créé la solution unique United Climate. Cette joint venture à parts égales adopte une approche globale du développement des projets de construction, existants et nouveaux. United Climate cherche à offrir une gamme complète de processus tout au long de la chaîne de valeur allant du conseil et de la planification à la mise en oeuvre, en faisant appel à des entreprises affiliées, directement et indirectement. Son objectif est d'aider d'autres entreprises à optimiser leurs projets de construction, actuels et nouveaux, en termes environnementaux, sociaux et économiques.

Michael Klement, CEO de United Benefits Holding : « Depuis des années, les deux entreprises ont une stratégie commune : créer de la valeur à long terme en appliquant les meilleures normes de durabilité. United Climate réunit deux solides partenaires qui mettront leur savoir-faire au service des investisseurs, de l'environnement et de la société, et proposeront non seulement des services de conseil mais aussi une mise en oeuvre complète ».

Hubert Rhomberg, CEO de Rhomberg Ventures : « Les exigences réglementaires et la demande croissante des investisseurs pour des projets durables constituent un véritable défi pour les détenteurs de portefeuilles et les promoteurs de nouvelles constructions. Nous voulons aider ces entreprises à optimiser de manière globale leurs projets immobiliers et à gérer les risques ESG grâce à notre approche holistique et à notre expertise ESG complète. La durabilité ne doit pas être un poids réglementaire, mais un investissement pour l'avenir qui aura des avantages financiers à long terme ».

Investir durablement pour des bénéfices à long terme.

Comment fonctionne le concept « United Climate + guichet unique » ? United Climate gère toute la séquence d'activités, de l'inventaire à la planification de la stratégie en passant par l'analyse. En tant que société de conseil, elle définit les mesures concrètes de construction, notamment les indications sur les délais et les coûts, puis elle coordonne la mise en oeuvre avec les entreprises affiliées, y compris le contrôle et le reporting. Pour le client, c'est la garantie d'avoir un projet optimisé de manière uniforme et cohérente. Outre les produits de United Climate, les outils essentiels utilisés consistent en l'expertise complète et les normes élevées dans le domaine de la numérisation offertes par les deux groupes de sociétés et leurs filiales. La conformité aux normes ESG les plus élevées pour les nouveaux projets de construction et une optimisation ESG efficace sont obtenues par la réduction des émissions carbone dans les phases de conception, de construction et d'exploitation. Outre une planification de projet orientée utilisateur, le processus de construction est également optimisé. Cela facilite la réduction des coûts d'exploitation et l'augmentation des revenus locatifs. Au lieu de devoir accepter des pertes élevées en raison d'actifs délaissés, la méthode de stratégie de mise en oeuvre « verte » optimale de United Climate repose sur une augmentation saine de la valeur d'une propriété.

Le risque climatique = un risque financier

La nouvelle entreprise prévoit un potentiel énorme, car 40 % de toutes les émissions carbone sont imputables seulement aux activités du secteur de la construction. Toutefois, on se heurte souvent à un manque de connaissances concernant la mise en oeuvre. « Voilà le dilemme que nous entendons résoudre précisément. Pour les entreprises et pour les générations futures », déclare M. Klement. La crise climatique a un impact particulièrement important sur le secteur de l'immobilier. Depuis la conclusion de l'accord de Paris (COP21) en 2015, les conditions-cadres de l'industrie de la construction ont été renforcées afin de garantir un avenir respectueux de l'environnement. Actuellement, le règlement de l'UE sur la taxonomie, la responsabilité sociale des entreprises (RSE), les directives sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), les directives sur la distribution d'assurances (DDA) et les directives sur les marchés d'instruments financiers (MIFiD2) fixent les bases juridiques de l'économie et du secteur de la construction. Le changement climatique crée de nouveaux barèmes d'évaluation pour la rentabilité des actifs réels. Aujourd'hui, le risque climatique = un risque financier. United Climate a travaillé avec ses partenaires de coopération, pionniers du secteur dans le domaine du développement immobilier durable, pour développer une stratégie efficace de « gestion ESG ». La mise en commun de l'expertise de United Benefits Holding et de Rhomberg Ventures a donné naissance à un guichet unique holistique qui gère la création de valeur à long terme de l'immobilier, conformément à des normes strictes de protection de l'environnement et du climat, à partir d'une source unique, pour les détenteurs de portefeuilles commerciaux et institutionnels, les fondations et les family offices, ainsi que pour les développeurs de projets de nouveaux bâtiments, de rénovations et de constructions dans des bâtiments existants, et pour les investisseurs : United Climate offre un package complet et performant destiné à optimiser les projets immobiliers en matière sociale, économique et environnementale.

United Benefits Holding est basée à Vienne et a été fondée en 2020 après deux décennies de développement de projets immobiliers. Sous la direction de son CEO, Michael Klement, la holding crée des concepts globaux et intelligents en matière d'immobilier durable. L'équipe dynamique de la holding élabore une stratégie commune, des directives ESG communes et des objectifs communs pour toutes les filiales et tous les domaines d'activité de l'ensemble du groupe dans le monde germanophone. United Benefits Holding possède plusieurs filiales : le développeur de projets Invester, le gestionnaire d'actifs Ekazent et le gestionnaire d'investissements WEALTHCORE avec sa série de fonds Green Impact, tels que définis par l'article 9 du règlement européen sur la divulgation.

Rhomberg ventures est basée à Bregenz. Dirigée par son CEO, Taras Rebet, l'entreprise s'attaque aux problèmes mondiaux et développe des solutions durables, responsables et économiques dans les domaines de la PropTech et de la ClimateTech. Les solutions de Rhomberg ventures comprennent notamment le concept CREE de bâtiment holistique pour la construction hybride en bois avec des éléments préfabriqués. Ce concept peut s'utiliser également pour d'autres types de bâtiments. Le concept CREE intègre également des réflexions détaillées sur la gestion de l'espace, des déchets et des ressources. Rhomberg ventures travaille en étroite collaboration avec les entreprises du groupe Rhomberg comme WoodRocks et Renowate.

À propos de United Benefits Holding

United Benefits Holding est un prestataire de services immobiliers indépendant qui adopte une approche holistique. En coopération avec ses filiales INVESTER United Benefits (Développement), EKAZENT Asset Management et WEALTHCORE Investment Management, le groupe lance, développe, réalise et gère des investissements immobiliers sur le marché germanophone et fournit une gamme complète de services et de processus tout au long de la chaîne de valeur des investissements immobiliers. Conformément à la stratégie ESG très précise de l'entreprise, tous les investissements sont centrés sur l'indépendance, la transparence et la justice sociale, ainsi que sur la réduction des émissions carbone et la création de valeur durable. Le groupe emploie environ 90 personnes et gère un chiffre d'affaires de quelque 1,8 milliard d'euros.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.ub-holding.com.

À propos de Rhomberg ventures

Rhomberg ventures a été fondée par Hubert Rhomberg afin de favoriser les innovations et les idées commerciales véritablement durables. Par véritablement durable, on entend le respect de critères de durabilité environnementale et sociale, ainsi qu'économique. Les activités d'investissement de la société se sont orientées vers les trois domaines suivants : développement urbain, immobilier et construction, et infrastructure et mobilité, qui sont toutes trois commercialisées sous le nom de « Building. Space. Community ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.rhombergventures.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 17:25 et diffusé par :