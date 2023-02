TRAFIX ACQUIERT ITS ET ÉTEND SA GAMME DE PRODUITS ET SERVICES AU CANADA





NEW YORK, 27 février 2023 /CNW/ -- TRAFiX LLC (www.trafix.com), une entreprise de technologie financière, a accepté d'acquérir Integrated Transaction Systems Ltd. et ITS Online Ltd. (ITS), un fournisseur d'applications de négociation, de connectivité et de routage intelligent des ordres pour le secteur des marchés financiers canadiens.

L'intégration des produits et services de TRAFiX et d'ITS permettra d'offrir des solutions robustes de négociation et de connectivité aux marchés financiers canadiens. Grâce à l'introduction au Canada des applications de pointe de TRAFiX en matière de système de gestion des ordres (OMS), de système d'exécution des ordres (EMS) et de routage FIX, les entités combinées offriront un accès intégré, harmonieux et rentable aux marchés du Canada, des États-Unis et de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. À mesure qu'ITS s'intégrera à l'écosystème de TRAFiX et travaillera en vue d'étendre la portée de TRAFiX au Canada, ITS continuera d'appuyer ses produits et clients actuels.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe d'ITS au sein de TRAFiX et d'ajouter ses applications à notre gamme de produits et services de premier plan, a soutenu Michael Ottrando, chef mondial des ventes, TRAFiX. Cette acquisition souligne encore plus la mission continue de TRAFiX qui consiste à fournir au secteur mondial des services financiers les meilleures solutions de technologie financière. »

Stephen Plut, directeur général d'ITS, a affirmé : « Je suis emballé par ce que nous réservent les futures offres de produits qui découleront des synergies de l'acquisition d'ITS par TRAFiX. Être associé à une organisation axée sur le client comme TRAFiX est une excellente occasion pour moi et l'équipe d'ITS. Mes collègues et moi-même avons hâte de faire partie de l'équipe que TRAFiX a mise sur pied. »

Walter Fitzgerald, chef de la direction de TRAFiX, a déclaré : « Cette transaction nous permet de continuer à exécuter notre plan stratégique d'expansion mondiale et de montrer notre engagement envers les marchés canadiens. Nous tous à TRAFiX avons hâte de travailler avec l'équipe d'ITS. »

À propos de TRAFiX :

TRAFiX est une entreprise de technologie financière, neutre vis-à-vis des courtiers, qui offre des solutions novatrices de gestion et d'exécution des ordres, une connectivité FIX en temps réel et des interfaces API normalisées pour répondre aux exigences fonctionnelles et réglementaires du secteur des services financiers. Notre offre évolutive a été spécialement conçue pour utiliser les dernières améliorations dans le domaine du développement de logiciels et de l'architecture d'entreprise afin de relever les défis croissants auxquels est confrontée la communauté des négociants d'aujourd'hui. Prenant actuellement en charge la négociation électronique d'actions mondiales, d'options et d'options complexes, notre architecture ouverte permet l'ajout continu de classes d'actifs. Forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années, l'équipe TRAFiX se concentre en particulier sur la conception d'applications supérieures qui s'intègrent dans l'écosystème technologique de nos clients et réduisent le coût total de possession.

À propos d'ITS :

Integrated Transaction Systems Ltd et ITS Online Ltd (ITS) fournissent des logiciels, des solutions de connectivité, des services et des conseils au secteur canadien du commerce depuis 1998. ITS a lancé le premier système intelligent de routage des ordres canadien en 2007 lorsque les négociations multimarchés ont été introduites au Canada. Au cours de ses 25 années dans le secteur, ITS a fourni des technologies et des services de pointe à un grand nombre des plus grandes organisations de commerce au Canada et continue d'élargir son offre.

SOURCE TRAFiX

Communiqué envoyé le 27 février 2023 à 16:01 et diffusé par :