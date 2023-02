Avis aux médias - Les ministres Hutchings et Boissonnault visiteront la région du Centre de Terre-Neuve





GANDER, NL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une visite à Terre-Neuve-et-Labrador, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre du Tourisme et ministre délégué des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, assisteront au congrès et salon commercial annuel de Hospitality Newfoundland and Labrador, feront une annonce concernant le Fonds national des corridors commerciaux, et rencontreront les représentants d'un éventail d'industries et de regroupements.

Veuillez noter que l'itinéraire qui suit n'est pas définitif.

Mardi 28 février 2023



13 h (heure de Terre-Neuve)

La ministre Hutchings rendra visite à la garderie préscolaire New Fun Land, à Benton.

Note : Fermé aux médias

Mercredi 1er mars 2023

9 h 30 (heure de Terre-Neuve)

Les ministres Hutchings et Boissonnault se rendront à l'Aéroport international de Gander pour faire une annonce concernant le Fonds national des corridors commerciaux, au nom du ministre Alghabra. Les ministres répondront ensuite aux questions des médias.

Note : Ouvert aux médias

11 h (heure de Terre-Neuve)

La ministre Hutchings animera une table ronde de l'industrie de l'accueil sous le thème Advocacy in Action dans le cadre du congrès de Hospitality Newfoundland and Labrador, à l'hôtel Albatross de Gander.

Note : Fermé aux médias

12 h 15 (heure de Terre-Neuve)

La ministre Hutchings rencontrera des représentants du programme de sciences infirmières du College of the North Atlantic, à Gander.

Note : Ouvert aux médias

14 h (heure de Terre-Neuve)

Dans le cadre du congrès de Hospitality Newfoundland and Labrador, les ministres Hutchings et Boissonnault rencontreront des parties prenantes de l'industrie de l'accueil pour discuter de l'accessibilité de la province par voie aérienne. La rencontre se tiendra au Quality Hotel & Suites, à Gander.

Note : Fermé aux médias

15 h 30 (heure de Terre-Neuve)

Les ministres Hutchings et Boissonnault visiteront les sentiers de ski de fond et le chalet du Airport Nordic Ski Club, à Gander.

Note : Fermé aux médias

Jeudi 2 mars 2023

8 h 45 (heure de Terre-Neuve)

Les ministres Hutchings et Boissonnault participeront à une séance de travail sur le tourisme dans le cadre du congrès de Hospitality Newfoundland and Labrador à l'hôtel Albatross, à Gander.

Note : Fermé aux médias

11 h (heure de Terre-Neuve)

La ministre Hutchings rencontrera des membres de la Chambre de commerce de Gander.

Note : Fermé aux médias

