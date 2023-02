Astroscale lève 76 millions de dollars américains et continue de dominer le secteur en pleine croissance des services en orbite





Ce financement supplémentaire porte le montant total collecté à plus de 376 millions de dollars et stimulera le développement technologique mondial et la croissance de l'entreprise

TOKYO, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Astroscale Holdings Inc. (« Astroscale »), le leader du marché de l'entretien des satellites et de la durabilité à long terme sur toutes les orbites, a conclu un cycle de série G avec plus de 76 millions de dollars américains de financement provenant de nouveaux investisseurs : Mitsubishi Electric, Yusaku Maezawa, Mitsubishi UFJ Bank, Mitsubishi Corporation, Development Bank of Japan et FEL Corporation.

Avec la clôture de ce tour de table, Astroscale a levé un total d'environ 376 millions de dollars américains depuis sa création, démontrant la forte confiance des investisseurs dans sa stabilité, son succès et son leadership sur le marché des services en orbite, malgré le climat économique mondial extrêmement difficile.

« Nous sommes heureux de l'intérêt que nous avons reçu de nos investisseurs, qui traduit un vote de confiance dans la vision et le potentiel d'Astroscale », a déclaré Nobu Okada, fondateur et PDG d'Astroscale. « L'entretien en orbite est une infrastructure nécessaire pour une économie spatiale durable et croissante, et la clé pour réduire les risques et augmenter les rendements pour les opérateurs de satellites. Nous avons pour mission de faire de la maintenance en orbite une routine d'ici 2030, et ces fonds contribueront de manière significative à la poursuite du développement de technologies innovantes, à l'expansion mondiale et à l'augmentation des capacités pour répondre à la demande croissante. »

« Mitsubishi Electric travaille à promouvoir l'utilisation de l'espace dans le secteur de la sécurité, ce qui est fortement lié aux efforts d'Astroscale pour construire une économie spatiale durable pour les générations futures », a déclaré Masahiko Arai, directeur général de la division des systèmes de défense de Mitsubishi Electric. « Nous sommes ravis d'investir dans Astroscale et nous sommes impatients de coopérer et de fusionner notre expertise collective pour soutenir leur stratégie commerciale et le développement de technologies innovantes. »

L'économie mondiale est plus dépendante des services satellitaires qu'à aucun autre moment de l'histoire, et cette dépendance ne fait qu'augmenter. Le nombre de débris spatiaux en orbite terrestre basse augmente de façon exponentielle, ce qui constitue une menace pour tous ceux qui bénéficient chaque jour de ces services. Ces risques, ainsi que la valeur perdue et les opportunités inhérentes aux opérations spatiales à usage unique, ont poussé Astroscale à lancer des services en orbite tels que l'enlèvement des satellites en fin de vie, l'enlèvement actif des débris, la connaissance de la situation dans l'espace et la prolongation de la vie des satellites.

Astroscale a une variété de missions et de projets en cours dans le monde entier :

Astroscale Japon est sous contrat avec la JAXA pour la phase I du projet de démonstration du retrait commercial des débris (CRD2) , qui caractérisera un corps de fusée à étage supérieur en orbite. Elle a également été sélectionnée comme partenaire contractuel pour une étude technologique de la phase II du CRD2, qui consistera à retirer de l'orbite un débris à grande échelle.

Astroscale UK développe une mission active d'enlèvement des débris, Cleaning Outer Space Missions through Innovative Capture (COSMIC) , en partenariat avec l'Agence spatiale britannique, et prévoit de faire la démonstration du prestataire de services ELSA-M en 2024 en partenariat avec OneWeb, l'Agence spatiale britannique et l'Agence spatiale européenne.

Astroscale U.S. et Astroscale Israël ont des leaders mondiaux dans l'élaboration de la technologie et du plan de mission pour les services de prolongation de la vie . L'équipe d'Astroscale U.S. travaille également avec plusieurs agences du gouvernement américain, dont l'Air Force Research Laboratory et la Space Force, sur la R&D pour l'entretien des satellites.

Une mission précédente, End of Life Services by Astroscale-demonstration (ELSA-d), a démontré avec succès une série de technologies clés nécessaires à l'élimination des débris spatiaux en 2021 et 2022 , une étape importante pour les services en orbite et une réalisation sans précédent pour une mission financée commercialement en LEO.

Pour développer ses services et répondre à la demande croissante des clients, Astroscale élargit ses effectifs et a ouvert de nouvelles installations au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël, tandis qu'une installation du siège mondial doit ouvrir à Tokyo plus tard cette année. Astroscale a réussi à attirer des talents de grande qualité du monde entier, et son équipe mondiale a augmenté de 63 % pour atteindre plus de 400 membres depuis son dernier tour de financement en novembre 2021.

PJT Partners a agi à titre de conseiller financier d'Astroscale dans cette transaction.

À propos d'Astroscale

Astroscale est la première entreprise privée dont la vision est d'assurer le développement sûr et durable de l'espace au profit des générations futures. Elle se consacre à la maintenance en orbite sur toutes les orbites.

Fondée en 2013, Astroscale développe des solutions innovantes et évolutives dans tout le spectre de l'entretien en orbite, y compris la prolongation de la vie, la connaissance in situ de la situation spatiale, la fin de vie et l'élimination active des débris, afin de créer des systèmes spatiaux durables et d'atténuer l'accumulation croissante et dangereuse de débris dans l'espace. Astroscale définit également des analyses de rentabilisation et travaille avec des parties prenantes gouvernementales et commerciales afin de développer des normes, des réglementations et des incitations pour une utilisation responsable de l'espace.

Astroscale, dont le siège social est au Japon, a une présence internationale avec des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël. Astroscale est une société à risque en pleine expansion, qui s'efforce de faire progresser la croissance sûre et durable dans l'espace et de résoudre un problème environnemental croissant.

Pour en savoir plus sur Astroscale, consultez le site www.astroscale.com .

