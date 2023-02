AVIS AUX MÉDIAS - Le Barreau remet un LLD honorifique à l'honorable Steve Anthony Coroza lors d'une cérémonie d'admission au barreau





TORONTO, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Lors de la cérémonie d'admission au barreau du 6 mars 2023, le Barreau de l'Ontario remettra un doctorat en droit, honoris causa (LLD), à l'honorable Steve Anthony Coroza, qui a contribué à façonner le droit canadien, à la fois comme avocat et juge, en tentant de trouver un fragile équilibre entre les droits des personnes et l'administration de la justice.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

Après son admission au barreau en 1997, il a travaillé pour Aide juridique Ontario comme avocat de service à l'interne dans des affaires pénales, représentant inlassablement les intérêts des personnes les plus marginalisées. De 1998 à 2009, il a été procureur fédéral au ministère de la Justice et au Service des poursuites pénales du Canada.

En 2009, le juge Coroza a été nommé à la Cour de justice de l'Ontario et est devenu le premier Canadien d'origine philippine à accéder à la magistrature canadienne. En 2013, il a été nommé à la Cour supérieure de justice de l'Ontario, puis à la Cour d'appel de l'Ontario en 2020.

La cérémonie d'admission au barreau aura lieu au Roy Thomson Hall à Toronto.

