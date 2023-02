Tigre Géant et la Fondation canadienne des femmes s'associent pour affirmer « la force est en toi », à l'aide d'un chandail personnalisé, en soutien aux filles et aux jeunes de genre divers.





- La totalité des profits réalisés grâce à la vente des chandails sera versée à la Fondation canadienne des femmes -

OTTAWA, ON, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Afin de célébrer les femmes et les personnes de genre divers à l'occasion de la Journée internationale des femmes, Giant Tiger Stores Limited a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec la Fondation canadienne des femmes visant la création d'un t-shirt et d'un chandail exclusifs portant le message « Fortes comme des tigres ». Les chandails personnalisés sont offerts dès maintenant en ligne au tigregeant.com, et dès le mercredi 1er mars dans les magasins Tigre Géant sélectionnés.https://www.gianttiger.com/

La totalité des profits réalisés grâce à la vente de ce chandail sera versée à la Fondation canadienne des femmes pour contribuer aux efforts de sensibilisation et de collecte de fonds servant à soutenir des programmes dédiés aux filles et aux jeunes de genre divers. Ces programmes aident les jeunes à renforcer leur santé physique et mentale, à leur procurer un sentiment d'appartenance et un lien avec la communauté, et à accroître leur estime de soi et leur leadership.

« Chez Tigre Géant, nous prônons l'égalité des genres et le soutien des femmes extraordinaires qui travaillent au sein de nos magasins, de nos services de soutien et des communautés d'un bout à l'autre du pays », a déclaré Alison Scarlett, directrice des communications et des relations publiques et co-présidente du comité DEI chez Giant Tiger Stores Limited. « Nous sommes ravis d'accroître notre partenariat avec la Fondation canadienne des femmes en vue de la création de ces chandails uniques et afin de présenter à nos magasins et à notre clientèle une autre solution concrète les aidant à favoriser un changement positif dans nos communautés. »

« Les filles sont fortes comme des tigres » (Girls are Fierce like Tigers) est le message percutant qui a été utilisé dans une campagne menée par la Fondation canadienne des femmes ayant pour but de remplacer les messages publicitaires négatifs adressés aux filles par des paroles positives.

« Nous sommes ravis de nous associer à Tigre Géant afin de véhiculer le message "fortes comme des tigres" grâce à cette collection de chandails », a déclaré Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. « Il s'agit d'un témoignage puissant de l'énergie que Tigre Géant investit dans la cause de l'autonomisation des femmes et des personnes de genre divers au Canada. Nous sommes reconnaissants de son soutien continu et de son influence dans les communautés partout au pays. »

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, au militantisme et au partage des connaissances, la Fondation travaille à aider les femmes, les filles et les personnes de genre divers à se sortir de la violence et de la pauvreté et à renforcer leur estime de soi et leur leadership.

Depuis 2017, Tigre Géant a donné plus de 315 000 $ à la Fondation canadienne des femmes au profit du Fonds pour les filles et de sa campagne Là pour toi, dans le but de contribuer directement à l'amélioration de la vie des filles, partout au pays.

Pour en savoir plus sur la Fondation canadienne des femmes et les chandails personnalisés, veuillez visiter le gianttiger.com/fr/collections/event-international-womens-day

À propos de Tigre Géant

Notre mission, en tant que magasin de rabais familial canadien de choix, est de maximiser chaque dollar de notre clientèle et de lui offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 employées et employés. Les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que le magasinage se fasse en magasin ou en ligne au tigregeant.com, grâce à Tigre Géant, le détaillant de rabais canadien le plus important, la clientèle canadienne peut profiter d'une expérience de magasinage agréable en toute simplicité, au quotidien.https://www.gianttiger.com/

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un organisme phare du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Grâce au financement, à la recherche, au militantisme et au partage des connaissances, nous travaillons à générer des changements systémiques. Nous aidons les femmes, les filles et les personnes de genre divers à se sortir de la violence et de la pauvreté et à renforcer leur estime de soi et leur leadership. Depuis 1991, nos partenaires et donateur?rice?s ont fait don de plus de 185 millions de dollars à la Fondation pour financer plus de 3 000 programmes qui transforment des vies partout au pays. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.canadianwomen.org.

