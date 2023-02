ELIZABETH DOUVILLE NOMMÉE PRÉSIDENTE - DIRECTRICE GÉNÉRALE D'IRICoR





MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Les membres du conseil d'administration d'IRICoR sont fiers d'annoncer aujourd'hui la nomination d'Elizabeth Douville, Ph. D., IAS.A. au poste de présidente-directrice générale de l'organisme. Cette nomination survient après que madame Nadine Beauger, Ph. D., MBA, ait informé les membres du conseil d'administration de sa décision de quitter le poste de présidente-directrice générale d'IRICoR après 14 années remarquables au sein de l'organisme.

Avec une feuille de route très impressionnante, Mme Elizabeth Douville saura mettre à profit plus de 25 ans d'expérience en tant qu'investisseur en capital-risque dans le domaine des sciences de la vie. Elle est la fondatrice d'AmorChem, un Fonds de capital-risque de premier plan axé sur l'innovation universitaire et sa transformation en entreprises biotechnologiques en phase de démarrage, et en a été l'associée directrice jusqu'à tout récemment. Elle a trouvé, dirigé et supervisé plusieurs investissements dans des entreprises de biotechnologie, dans des technologies universitaires prometteuses, et a catalysé avec succès la création et la syndication de plusieurs entreprises dérivées, notamment Inversago Pharma, Corbin Therapeutics, Fairhaven Pharmaceuticals et SemaThera, qui ont levé des capitaux ou établi des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques. Depuis ses débuts dans le domaine du capital de risque à titre de gestionnaire dans le Fonds GeneChem Technologies, Mme Elizabeth Douville a au cours de sa carrière levé près de 300 millions de dollars pour des fonds et piloté plusieurs investissements au Canada et aux États-Unis.

«?Elizabeth Douville est une femme d'affaires avisée, sa réputation la précède. Elle est reconnue pour ses qualités de leader, sa facilité à établir des relations harmonieuses, sa vision stratégique, et entrepreneuriale, et ses liens profonds avec le monde universitaire, industriel et gouvernemental. Je suis enchanté de la nomination de Mme Douville et suis convaincu que ces atouts de taille lui permettront de relever les défis à venir pour IRICoR, notamment en matière de diversification des sources de financement, attraction de nouveaux projets et mobilisation des acteurs clés de notre écosystème. Elle sera une joueuse de premier plan au sein de l'organisation! Je reste persuadé qu'en collaboration avec l'équipe en place, elle saura appuyer le déploiement de nos actions pour amener IRICoR encore plus loin?», a déclaré Jean-François Leprince, président du conseil d'administration d'IRICoR.

Mme Elizabeth Douville s'illustre également par son intérêt marqué pour la gouvernance. En 2020, elle a reçu un certificat en leadership et habiletés de direction de l'Institut de Leadership et a participé au prestigieux Programme Commandités en action offert par la Banque de développement du Canada. Plus récemment, elle s'est vue attribuer la désignation IAS.A. par l'Institut des administrateurs de sociétés. Sa participation très engagée et active à l'écosystème des sciences de la vie l'ont amené à siéger sur le conseil d'administration de plusieurs compagnies et d'organisations à but non lucratif. Elle est présidente du conseil d'administration de Génome Canada, membre de la Fondation canadienne pour l'innovation et membre du comité d'engagement politique de Recherche Canada. Elle est également vice-présidente du conseil consultatif des entreprises émergentes de BIOTECanada et membre actif du conseil d'administration de Corbin Therapeutics Inc. et de SemaThera Inc.

«?Je suis honorée par cette nomination et je remercie les membres du conseil d'administration d'IRICoR pour la confiance qu'ils me témoignent. J'aurai à coeur de poursuivre le travail engagé, en mettant à profit mon expertise et ma vision dans le succès et le rayonnement de la solution IRICoR. Je suis très enthousiaste de me joindre à l'équipe en place et de contribuer tangiblement au développement et à la valorisation de projets académiques prometteurs ainsi qu'à leurs stratégies de sortie, en générant des opportunités d'investissement pour les capitaux étrangers par le biais de partenariats de codéveloppement avec l'industrie biopharmaceutique, soit en stimulant la croissance des activités entrepreneuriales en sciences de la vie au Canada par la création d'entreprises dérivées», mentionne Elizabeth Douville.

Tenant également à souligner le travail accompli par Mme Nadine Beauger au sein d'IRICoR depuis 2009, Jean-François Leprince a ajouté : «?Je tiens à remercier Mme Nadine Beauger pour son implication et de son engagement de longue date. Mme Beauger se distingue, entre autres, par son leadership, et sa contribution remarquable lors de son mandat à étendre l'empreinte d'IRICoR à travers le Québec et le reste du Canada. Après quatorze années, nous lui sommes très reconnaissants et lui souhaitons le plus grand succès dans ses prochains défis?».

Centre d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR), et chef de file en découverte de médicaments, IRICoR est un organisme pancanadien basé à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal. Le mandat d'IRICoR est d'accélérer le développement de nouvelles thérapies en cancer et maladies rares vers leur commercialisation. Depuis 2008, IRICoR assure une transition efficace et rapide de la recherche fondamentale vers des solutions thérapeutiques, par le biais de partenariats de codéveloppement avec l'industrie biopharmaceutique ou de création d'entreprises dérivées. L'organisme sélectionne, investit et soutient, avec succès, des projets novateurs mitigeant ainsi leur risque de développement. IRICoR allie expertises d'affaires et recherche de pointe selon les standards de l'industrie tout en donnant accès à des projets académiques et de l'industrie, à son réseau d'experts et à des infrastructures de pointe incluant une des plus grandes unités de découverte de médicaments en milieu académique au Canada. Les principales sources de financement d'IRICoR proviennent du Programme des CECR du gouvernement canadien, du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI) et des partenariats collaboratifs avec l'industrie biopharmaceutique.

https://www.iricor.ca/fr/

