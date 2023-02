WARWICK HOTELS AND RESORTS ANNONCE L'ACQUISITION DE L'HÔTEL LE CRYSTAL À MONTRÉAL





PARIS, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Warwick Hotels and Resorts (WHR) est fier d'annoncer l'acquisition de l'hôtel Le Crystal, situé au centre-ville de Montréal, à l'angle de la Rue de la Montagne et du Boulevard René-Lévesque. L'hôtel sera renommé Warwick Le Crystal -- Montréal.

Ayant établi une forte présence au coeur de grandes villes internationales telles que Paris, New York, Londres, Genève, Dallas, Chicago et San Francisco, WHR est ravi d'étendre sa couverture géographique au Canada grâce à cette dernière acquisition.

Le Warwick Le Crystal -- Montréal compte 131 chambres et suites et s'inscrit dans la stratégie du Groupe WHR, qui consiste à implanter ses hôtels au coeur des activités commerciales, culturelles et gastronomiques des villes carrefours internationales.

Les chambres du Warwick Le Crystal -- Montréal sont parmi les plus spacieuses de la ville et la plupart d'entre elles disposent d'une kitchenette. L'hôtel est également équipé d'une piscine intérieure, d'un gym, d'un stationnement souterrain, de salles de réunion et du renommé spa : Éléments Maison de Beauté. Le restaurant asiatique Siam, réputé dans la ville, complète l'offre de cet établissement.

«?Nous sommes ravis de cette acquisition qui constitue un excellent ajout à notre portefeuille. L'hôtel Le Crystal s'apparente grandement aux autres hôtels Warwick en partageant de nombreuses particularités et spécificités?», a déclaré Richard Chiu, Président et Fondateur du Groupe Warwick Hotels and Resorts.

«?Avec son emplacement privilégié et ses chambres spacieuses et élégamment décorées, l'hôtel Le Crystal reflète l'ADN du Groupe?», a ajouté Clare Chiu, Vice-Présidente du développement. «?Nos clients recherchent un confort luxueux, un excellent service et des expériences authentiques. C'est précisément ce qu'offrira Warwick Le Crystal -- Montréal.?»

Warwick Le Crystal -- Montréal accueillera ses premiers clients en mai 2023. D'autres annonces seront communiquées prochainement.

À propos de Warwick Hotels and Resorts :

Warwick Hotels and Resorts a été fondé en 1980 avec l'acquisition du Warwick New York, un hôtel construit à l'origine par William Randolph Hearst pour ses amis d'Hollywood. WHR compte désormais plus de 40 hôtels et resorts haut de gamme dans le monde entier. WHR est propriétaire d'une vingtaine d'hôtels situés aux États-Unis, en Europe et dans le Pacifique Sud et en gère l'exploitation. Les autres hôtels du Groupe en affiliation ou en contrat de gestion bénéficient et participent aux activités de vente et de marketing à travers le monde.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.warwickhotels.com.

