/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Conférence de presse du directeur général de l'Aéroport de Saint-Hubert concernant une nouvelle phase dans le développement de l'aéroport/

AVIS DE CONVOCATION - Conférence de presse du directeur général de l'Aéroport de Saint-Hubert concernant une nouvelle phase dans le développement de l'aéroport





SAINT-HUBERT, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse de M. Yanic Roy, directeur général de l'Aéroport de Saint-Hubert, de Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable et de Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil concernant la vision complète du développement de l'Aéroport.

Dans le cadre de cette conférence, M. Roy dévoilera plus de détails sur le développement de l'aéroport et les étapes à venir.

La conférence de presse sera précédée d'un briefing technique par M. Roy et M. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'éronautique et de l'aviation civile de l'UQAM. Seuls les membres des médias sont invités à ce briefing technique :

DATE : Lundi le 27 février 2023 HEURE : 9h - Briefing technique - Journalistes seulement

10h30 - Conférence de presse OÙ : Hub FBO

6505, Rue Eugène-Héroux

Saint-Hubert

Québec (QC) J3Y 0T7





À propos de l'Aéroport Montréal - Saint-Hubert

Soyez les bienvenus à YHU : là où le dynamisme et l'innovation motivent nos actions. En phase avec notre environnement, YHU s'engage à offrir des services aéroportuaires modernes, efficaces et accessibles aux passagers, aux compagnies aériennes et aux divers métiers de l'aviation. Grâce à sa localisation géographique stratégique, l'aéroport accueille régulièrement des vols d'affaires et de prestige. Situé à 15 minutes du centre-ville de Montréal, il profite d'un accès direct aux grandes infrastructures routières et au transport en commun.

