Le Growatt INFINITY 1500 est officiellement disponible à la vente en Allemagne





SHENZHEN, Chine, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Les générateurs portables de Growatt ont investi avec succès le marché européen, l'Allemagne constituant la première étape de son expansion européenne. Le 27 février 2023, Growatt a annoncé la mise en vente de l'INFINITY 1500 sur son site officiel allemand.

Dévoilé plus tôt aux États-Unis, l'INFINITY 1500 a rapidement attiré l'attention des consommateurs européens. Convaincu que l'INFINITY 1500 répondra à la demande européenne en matière d'énergie, Growatt commercialise en Allemagne son premier produit d'alimentation portable à la hauteur des attentes des utilisateurs. Avec une capacité de 1 512 Wh et une puissance de 2 000 W, l'INFINITY 1500 est le choix parfait pour toutes les situations, tant pour la vie en plein air que pour les besoins domestiques en électricité.

Qu'est-ce qui distingue véritablement l'INFINITY 1500 des autres solutions ?

Recharge ultrarapide

L'INFINITY 1500 peut être rechargé de 0 à 80 % en seulement 1 heure sur des prises murales, pour une alimentation à tout moment.

Performances solaires exceptionnelles

Entièrement rechargée par panneaux solaires en 2,5 heures, la performance solaire à haut rendement d'INFINITY 1500 procure aux utilisateurs européens une source d'énergie fiable pour lutter contre la hausse des prix de l'électricité.

Sauvegarde automatique et alimentation sans interruption

En cas de panne, ce système effectuera automatiquement une sauvegarde de vos appareils et assurera une alimentation électrique constante.

« Compte tenu du fort intérêt des utilisateurs et des demandes du marché, nous pensons que le lancement de l'INFINITY 1500 est idéal pour le marché européen, a déclaré Lisa Zhang, vice-présidente du marketing chez Growatt. Nous travaillons déjà à l'accélération du déploiement de la série de générateurs portables en Europe afin que nos utilisateurs puissent bénéficier de nos solutions d'énergie durable adaptées à toutes les situations, par le biais de différents canaux. »

Du 27 février au 5 mars, l'INFINITY 1500 bénéficiera d'une réduction et passera de 1 599 ? à 1 399 ?. Les utilisateurs peuvent passer commande directement sur le site officiel allemand de Growat. Il sera bientôt disponible à la vente sur la boutique allemande Amazon.

À propos de Growatt

Growatt, expert mondialement reconnu en matière de nouvelles énergies, est apprécié par plus de 3 millions de passionnés d'énergie propre dans le monde entier depuis 2011. Axé sur le domaine de la production d'énergie propre, du stockage et de la numérisation, Growatt propose des solutions énergétiques intelligentes pour tous les scénarios afin de permettre l'indépendance énergétique de chacun. En tant que pionnier dans le domaine, Growatt a accumulé des années d'expérience et dispose de la technologie de pointe du secteur pour favoriser une vie énergétique propre plus intelligente et plus fiable pour les particuliers, les familles et les entreprises. Cliquez ici pour en savoir plus sur les générateurs portables Growatt.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009264/Growatt_INFINITY_1500_Officially_Goes_Sale_Germany.jpg

