Sonata Software signe un accord définitif avec Quant Systems Inc, une société spécialisée dans l'analyse des données d'entreprise et la modernisation du cloud





La société acquiert 100 % des parts dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire

Cette acquisition, la plus importante de l'histoire de Sonata Software, renforce les capacités de Sonata dans le domaine de la modernisation et de l'ingénierie numérique

BANGALORE, Inde, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, société leader dans le domaine de la modernisation et de l'ingénierie numérique, a annoncé que Sonata Software North America Inc. (SSNA), filiale à part entière de Sonata Software Limited (SSL), a signé un accord définitif avec les actionnaires de Quant Systems INC, une société de solutions et de logiciels informatiques basée au Texas (États-Unis), afin d'acquérir 100 % de ses parts.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Sonata visant à accélérer la courbe de croissance et à prendre de l'ampleur. Elle renforcera les capacités de Sonata dans les domaines de l'analyse des données d'entreprise, de la modernisation du cloud, de la cybersécurité, de Salesforce, de la confidentialité des données, d'Adobe et des solutions numériques et d'applications mobiles, y compris les IP différenciées pour les technologies Salesforce (workbox.io) et Chatbot (LISA). Elle renforcera l'expertise de Sonata dans les domaines de la banque et des services financiers, de la santé et des sciences de la vie, de la consommation et de la vente au détail, entre autres. Son équipe de direction solide possède une riche expérience et un parcours fructueux dans les services aux clients et l'innovation technologique dans les domaines de la transformation numérique, des données d'entreprise, de Salesforce, de la confidentialité des données, de Snowflake et d'Adobe.

« Notre objectif est d'être la société numérique nouvelle génération à la croissance la plus rapide et de fournir des résultats en matière de modernisation et de numérique aux entreprises grâce à notre cadre Platformationtm. Pour concrétiser cette vision, nous avons défini quelques axes stratégiques clés afin de prendre de l'ampleur en élargissant notre offre de services dans le domaine de la modernisation, d'investir dans les secteurs verticaux des services bancaires, financiers et des assurances (BFSI), ainsi que dans le secteur de la santé et des sciences de la vie, et de créer des centres internationaux. Quant Systems rejoint nos objectifs stratégiques et nous permettra de remporter des contrats plus importants dans nos domaines d'intervention. De plus, nous comptons deux nouveaux clients importants parmi nos cinq principaux clients », a déclaré Samir Dhir, PDG de Sonata Software Limited.

Fondée en 2008, Quant Systems a connu une croissance fulgurante au fil des ans. Elle dispose d'une équipe de plus de 300 ingénieurs dans des centres de livraison en Inde (Hyderabad) et au Costa Rica, ainsi que d'une présence en Amérique du Nord pour fournir un service client de haute qualité. Quant peut se targuer de compter des logos de marque dans les secteurs des BFSI, de la santé et des sciences de la vie, ainsi que de la consommation et de la vente au détail. La société a mis en place un solide réseau de partenaires parmi les principaux acteurs du secteur, notamment AWS, Adobe, Salesforce, Snowflake et Google Cloud. Les IP innovantes de Quant, Workbox.io et le chatbot LISA, élargissent l'offre de Sonata Software dans le cadre de sa stratégie Platformationtm. LISA assure une véritable expérience omnicanale grâce à l'intégration de systèmes d'entreprise, de centres de contact et de solutions de systèmes de support, tandis que Workbox simplifie la gestion des documents numériques.

« Nous sommes fiers de notre croissance et des résultats obtenus au cours des 15 dernières années, pour lesquels nous remercions nos clients. Rejoindre la famille Sonata nous permettra de faire profiter une clientèle plus large de nos IP innovantes et de notre expertise approfondie pour résoudre les défis complexes du cloud et de la gestion des données. Cela offrira également plus d'opportunités de croissance à notre personnel et approfondira notre vivier de compétences précieuses », a ajouté Srini Veeravelli, PDG de Quant Systems Inc.

À propos de Sonata Software

Pour en savoir plus (médias uniquement) :

Nandita Venkatesh,

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560004, India

Tél. : +91806778199

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2008362/Sonata_Software.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 11:53 et diffusé par :