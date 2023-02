/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur la prévention des crimes commis avec des armes à feu et de la violence des gangs pour la ville de New Westminster en Colombie-Britannique/





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Parm Bains, député de Steveston - Richmond Est, au nom de l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, pour faire une annonce concernant l'aide fédérale pour les organisations de première ligne dans la lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la ville de New Westminster.

Le député sera accompagné par son honneur Patrick Johnstone, maire de la ville de New Westminster.

Après l'annonce, le député Bains et le maire Johnstone répondront aux questions des médias.

Date

Vendredi 24 février 2023

Heure

13 h 00 (PST)

Lieu

Army & Navy

502, rue Columbia

New Westminster (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 10:00 et diffusé par :