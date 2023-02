Fiera Capital présente ses résultats du quatrième trimestre 2022





Actifs sous gestion (« ASG ») de 158,5 milliards de dollars au 31 décembre 2022, une diminution de 29,8 milliards de dollars, ou 15,8 %, par rapport au 31 décembre 2021

Une augmentation de 0,2 milliard de dollars, ou 0,1 %, par rapport au 30 septembre 2022

Produits de 184,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 241,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021

Résultat net 1) de 2,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 35,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021

de 2,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 35,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021 Résultat net ajusté 2) de 33,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 68,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021

de 33,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 68,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021 BAIIA ajusté 2) de 52,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 92,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021

de 52,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 92,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021 Marge du BAIIA ajusté 2) de 28,6 % au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 38,1 % au quatrième trimestre de 2021

de 28,6 % au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 38,1 % au quatrième trimestre de 2021 Flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois2) de 58,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 135,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021

Événements postérieurs au 31 décembre 2022

Le 23 janvier 2023, le conseil d'administration a de nouveau nommé Jean-Guy Desjardins , fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Fiera Capital, à titre de chef de la direction, avec prise d'effet immédiate.





, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Fiera Capital, à titre de chef de la direction, avec prise d'effet immédiate. Le 23 février 2023, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,215 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A ») et par action de catégorie B avec droit de votre spécial (les « actions de catégorie B ») de la Société.

MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.

(en milliers de dollars, à moins d'indications contraires) T4 T3 T4 Exercice Exercice 2022 2022 2021 2022 2021 ASG à la clôture de la période (en milliards de dollars) 158,5 158,3 188,3 158,5 188,3 ASG moyens (en milliards de dollars) 159,7 161,6 185,5 167,4 179,1











Mesures financières conformes aux IFRS









Total des produits 184 697 160 554 241 927 681 439 749 871 Honoraires de gestion 147 390 145 649 162 606 602 801 634 208 Résultat net1) 2 509 8 666 35 655 25 353 73 532











Mesures financières non conformes aux IFRS









BAIIA ajusté2) 52 825 45 248 92 149 191 838 247 702 Marge du BAIIA ajusté2) 28,6 % 28,2 % 38,1 % 28,2 % 33,0 % Résultat net ajusté1), 2) 33 083 23 875 68 515 121 765 184 828 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois2) 58 944 92 472 135 012 58 944 135 012

Remarque : Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis.



« L'exercice 2022 a été une année difficile pour le secteur de la gestion d'actifs. En effet, le rendement des placements a été touché par le recul des marchés des actions et des titres à revenu fixe, ce qui, conjugué au rééquilibrage des portefeuilles des clients au détriment des stratégies des marchés publics, a eu une incidence importante sur les ASG. Bien que les ASG aient bénéficié de la reprise sur les marchés boursiers au quatrième trimestre, les entrées liées aux marchés publics ont été fragilisées par la perte de certains mandats au sein du réseau de distribution Intermédiaires financiers. En ce qui concerne les marchés privés, nos stratégies continuent de générer un rendement solide et stable malgré l'incertitude macroéconomique », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction. « Malgré les défis rencontrés au cours de l'exercice, je suis motivé et enthousiaste à l'idée de diriger Fiera Capital durant cette période de volatilité pour les marchés mondiaux. J'ai pleinement confiance dans l'excellence de nos processus de placement et la compétitivité de nos stratégies, qui sont axées d'abord sur les besoins des clients, tout en reposant sur des solutions novatrices guidées par notre vision stratégique consistant à répartir le capital efficacement. »

« Notre marge du BAIIA ajusté est demeurée stable tout au long de l'exercice, en dépit des pressions sur les produits exercées par l'instabilité du marché, ce qui témoigne de la vigilance dont nous faisons preuve pour assurer la rentabilité. Les produits ont diminué par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison de la diminution des ASG et de la baisse des honoraires de performance. Les honoraires de gestion ont toutefois augmenté par rapport au trimestre précédent, malgré la diminution des ASG moyens, grâce à un changement de la composition des actifs en faveur des stratégies axées sur les marchés privés au quatrième trimestre », a affirmé Lucas Pontillo, directeur exécutif et chef de la direction financière mondiale. « Il me fait aussi plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a approuvé un dividende de 21,5 cents par action, payable le 5 avril 2023. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)



MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PRIVÉS



Marchés institutionnels Intermédiaires financiers Gestion privée TOTAL

MARCHÉS

PUBLICS Marchés

institutionnels Intermédiaires

financiers Gestion

privée TOTAL

MARCHÉS

PRIVÉS TOTAL ASG - 30 septembre

2022 67 547 62 180 10 291 140 018 13 533 1 122 3 611 18 266 158 284 Nouveaux mandats 989 344 103 1 436 359 60 129 548 1 984 Mandats perdus (402) (6 185) (117) (6 704) (189) (1) (2) (192) (6 896) Contributions nettes (251) (177) (132) (560) (141) (37) (254) (432) (992) Croissance interne

nette3) 336 (6 018) (146) (5 828) 29 22 (127) (76) (5 904) Marché et autres4) 2 940 2 951 184 6 075 (55) 18 88 51 6 126 ASG - 31 décembre

2022 70 823 59 113 10 329 140 265 13 507 1 162 3 572 18 241 158 506



30 septembre

2022 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette Marché et

autres4) 31 décembre

2022 Canada 107 153 969 (3 973) (327) (3 331) 3 398 107 220 États-Unis 35 086 483 (2 237) (971) (2 725) 1 424 33 785 Europe et Asie 16 045 532 (686) 306 152 1 304 17 501 Total 158 284 1 984 (6 896) (992) (5 904) 6 126 158 506



MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PRIVÉS



Marchés

institutionnels Intermédiaires

financiers Gestion

privée TOTAL

MARCHÉS

PUBLICS Marchés

institutionnels Intermédiaires

financiers Gestion

privée TOTAL

MARCHÉS

PRIVÉS TOTAL ASG -

31 décembre 2021 82 625 77 453 12 370 172 448 11 980 1 034 2 852 15 866 188 314 Nouveaux mandats 2 515 1 575 797 4 887 2 526 135 614 3 275 8 162 Mandats perdus (1 164) (7 185) (515) (8 864) (629) (12) (72) (713) (9 577) Contributions nettes (3 009) (2 629) (844) (6 482) (975) (40) (200) (1 215) (7 697) Croissance interne

nette3) (1 658) (8 239) (562) (10 459) 922 83 342 1 347 (9 112) Marché et autres4) (10 144) (7 537) (1 479) (19 160) 605 45 378 1 028 (18 132) Transactions

stratégiques5) -- (2 564) -- (2 564) -- -- -- -- (2 564) ASG - 31 décembre

2022 70 823 59 113 10 329 140 265 13 507 1 162 3 572 18 241 158 506



31 décembre

2021 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette Marché et

autres4) Transactions

stratégiques5) 31 décembre

2022 Canada 125 013 4 978 (5 276) (4 700) (4 998) (12 795) -- 107 220 États-Unis 44 338 1 934 (3 289) (2 952) (4 307) (3 682) (2 564) 33 785 Europe et Asie 18 963 1 250 (1 012) (45) 193 (1 655) -- 17 501 Total 188 314 8 162 (9 577) (7 697) (9 112) (18 132) (2 564) 158 506

Principaux faits saillants financiers

Faits saillants financiers trimestriels

Les faits saillants de la Société rendent compte des principaux éléments suivants pour le quatrième trimestre de 2022 :

Les ASG ont augmenté de 0,2 milliard de dollars, ou 0,1 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de l'incidence favorable du marché, contrebalancée en partie par la croissance interne nette négative, principalement sur les marchés publics. Les ASG ont diminué de 29,8 milliards de dollars, ou 15,8 %, par rapport à la période correspondante de 2021, en raison de la diminution de 32,1 milliards de dollars des ASG liés aux stratégies sur les marchés publics, partiellement contrebalancée par une augmentation de 2,3 milliards de dollars des ASG liés aux stratégies sur les marchés privés. La diminution liée aux stratégies sur les marchés publics est principalement attribuable au recul des marchés des actions et des titres à revenu fixe au cours de l'exercice, aux contributions nettes négatives et aux mandats perdus, partiellement compensés par des nouveaux mandats de 4,9 milliards de dollars. Ces contributions nettes négatives se rapportent surtout au rééquilibrage de portefeuille en réaction à la dynamique actuelle des marchés. L'augmentation liée aux stratégies sur les marchés privés est principalement attribuable à la croissance interne nette positive.

Les produits ont augmenté de 24,1 millions de dollars, ou 15,0 %, par rapport au trimestre précédent. L'augmentation s'explique en grande partie par la matérialisation d'honoraires de performance en Europe et au Canada et par la hausse des commissions d'engagement et des frais de transaction, surtout en ce qui concerne Fiera Dette Privée et Fiera Infrastructure. Les produits ont diminué de 57,2 millions de dollars, ou 23,6 %, par rapport à la période correspondante de 2021. La diminution est principalement attribuable à la baisse des honoraires de performance et à la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics découlant de la diminution des ASG trimestriels moyens, ce qui a été compensé en partie par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés.

et au et par la hausse des commissions d'engagement et des frais de transaction, surtout en ce qui concerne Fiera Dette Privée et Fiera Infrastructure. Les produits ont diminué de 57,2 millions de dollars, ou 23,6 %, par rapport à la période correspondante de 2021. La diminution est principalement attribuable à la baisse des honoraires de performance et à la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics découlant de la diminution des ASG trimestriels moyens, ce qui a été compensé en partie par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés. Le BAIIA ajusté a augmenté de 7,6 millions de dollars, ou 16,8 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout d'une hausse des honoraires de performance, partiellement compensée par une hausse de la rémunération et des honoraires de sous-conseiller. En revanche, le BAIIA ajusté a diminué de 39,3 millions de dollars, ou 42,7 %, par rapport à la période correspondante de 2021, en raison d'une baisse des honoraires de performance et des honoraires de gestion, compensée en partie par une baisse de la rémunération variable et des honoraires de sous-conseiller.

Le résultat net ajusté a augmenté de 9,2 millions de dollars, ou 38,5 %, par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la hausse des produits et de la baisse au titre de la conversion des monnaies étrangères, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, et par la hausse des intérêts sur la dette à long terme et les débentures.

Le résultat net ajusté a diminué de 35,4 millions de dollars, ou 51,7 %, par rapport à la période correspondante de 2021, principalement en raison de la baisse des produits et de la hausse des intérêts sur la dette à long terme et les débentures, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, et par la baisse de la charge d'impôt sur le résultat.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 6,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de la hausse des frais de vente et charges générales et administratives et des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts, contrebalancée en partie par la hausse des produits, la baisse au titre de la conversion des monnaies étrangères et la baisse de la charge de désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat. Parmi les autres éléments ayant eu une incidence sur le trimestre clos le 31 décembre 2022 par rapport au trimestre précédent, il y a lieu de noter :

une provision de 16,0 millions de dollars au titre de certaines réclamations;



des indemnités de départ de 4,6 millions de dollars engagées au trimestre considéré relativement aux efforts continus de la Société en vue de la rationalisation de ses activités;



une augmentation de 1,2 million de dollars de l'ajustement de réévaluation de l'obligation au titre du prix d'achat.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 33,2 millions de dollars par rapport à la période correspondante de 2021. En plus des éléments susmentionnés qui ont eu une incidence sur le trimestre clos le 31 décembre 2022, la diminution est principalement attribuable à la baisse des produits et à la hausse des intérêts sur la dette à long terme et les débentures, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, la baisse de la charge de désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres et la baisse de la charge d'impôt sur le résultat.

Les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois ont diminué de 76,1 millions de dollars, ou 56,4 %, par rapport à la période correspondante de 2021. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation et aux règlements des obligations au titre du prix d'achat et du passif lié à un instrument financier remboursable au gré du porteur.

Faits saillants financiers de l'exercice 2022

Les faits saillants de la Société rendent compte des principaux éléments suivants pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Les produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont diminué de 68,5 millions de dollars, ou 9,1 %, surtout en raison de la baisse des honoraires de performance et de la baisse des honoraires de gestion liés aux stratégies sur les marchés publics, contrebalancées en partie par la hausse des honoraires de gestion liés aux stratégies sur les marchés privés. Les produits de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comprenaient un montant de 18,8 millions de dollars lié aux cessions 6) . Compte non tenu des cessions, les produits auraient diminué de 49,7 millions de dollars, ou 6,8 %, par rapport à la période correspondante de 2021.

. Compte non tenu des cessions, les produits auraient diminué de 49,7 millions de dollars, ou 6,8 %, par rapport à la période correspondante de 2021. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, le BAIIA ajusté a diminué de 55,9 millions de dollars, ou 22,6 %, surtout en raison d'une baisse des honoraires de performance et des honoraires de gestion, compensée en partie par une baisse de la rémunération variable et des honoraires de sous-conseiller, contrebalancée par une hausse des dépenses discrétionnaires. Le BAIIA ajusté de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comprenait un montant de 7,9 millions de dollars lié aux cessions. Compte non tenu des cessions, le BAIIA ajusté aurait diminué de 48,0 millions de dollars, ou 20,0 %, par rapport à la période correspondante de 2021.

Le résultat net ajusté a diminué de 63,0 millions de dollars, ou 34,1 %, principalement en raison de la baisse des produits, de la hausse des intérêts sur les obligations locatives, la conversion des monnaies étrangères et les autres charges financières, de la hausse des intérêts sur la dette à long terme et les débentures et d'une augmentation de la perte (du profit) sur les placements, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, et par la baisse de la charge d'impôt sur le résultat. Le résultat net ajusté pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 comprenait un montant de 8,3 millions de dollars lié aux cessions. Compte non tenu de l'incidence de ces cessions, le résultat net ajusté aurait diminué de 54,7 millions de dollars, ou 31,0 %, par rapport à la période correspondante de 2021.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 48,1 millions de dollars. Parmi les éléments ayant eu une incidence sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, il y a lieu de noter :

une contribution moins élevée de 55,9 millions de dollars du BAIIA ajusté;



une provision de 16,0 millions de dollars au titre de certaines réclamations comptabilisée au cours de l'exercice considéré;



le profit net de 15,9 millions de dollars comptabilisé à l'exercice précédent découlant du profit sur la cession de Bel Air, partiellement contrebalancé par une charge de dépréciation liée à la vente des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets;



une augmentation de 5,8 millions de dollars des intérêts sur la dette à long terme et les débentures;



une augmentation de 4,2 millions de dollars des intérêts sur les obligations locatives, la conversion des monnaies étrangères et les autres charges financières;



une augmentation de 5,8 millions de dollars de la perte (du profit) sur les placements, constituée d'une perte de 1,4 million de dollars pour l'exercice considéré, comparativement à un profit de 4,4 millions de dollars pour l'exercice précédent.

Ces éléments ont été partiellement compensés par une baisse de 13,8 millions de dollars de la charge de désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres, par une baisse de 12,2 millions de dollars de la rémunération fondée sur des actions, par une baisse de 10,0 millions de dollars des amortissements, par une baisse de 9,4 millions de dollars des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts et par une baisse de 12,1 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comprenait un montant de 21,5 millions de dollars lié aux cessions. Compte non tenu de l'incidence des cessions, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société aurait diminué de 26,6 millions de dollars par rapport à la période correspondante de 2021.

Faits saillants des activités du quatrième trimestre :

Déclaration de dividendes

Le 23 février 2023, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,215 $ par action de catégorie A et par action de catégorie B, payable le 5 avril 2023 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 8 mars 2023. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion » sous la section Relations avec les investisseurs de notre site Web.

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 24 février 2023, à compter de 10 h (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1 888 390-0620 (sans frais) et pour y accéder à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le 1 416 764-8651, code 25545359.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 3 mars 2023. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 888 309-0541 (sans frais), code 545359, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique, et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

1) Attribuable aux actionnaires de la Société.

2) Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué) ainsi que les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, ils sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 52 du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com , pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars)



TRIMESTRES CLOS LES EXERCICES CLOS LES

31 décembre

2022 30 septembre

2022 31 décembre

2021 31 décembre

2022 31 décembre

2021 Résultat net 4 467 9 849 36 618 31 522 76 621 Charge d'impôt sur le résultat 1 675 6 172 12 456 10 123 22 214 Amortissements 15 074 13 679 13 567 57 622 67 622 Intérêts sur la dette à long terme et les

débentures 10 015 8 515 6 350 32 305 26 534 Intérêts sur les obligations locatives, la

conversion des monnaies étrangères

et les autres charges financières 1 011 6 074 864 9 700 5 540 BAIIA 32 242 44 289 69 855 141 272 198 531 Coûts de restructuration, frais liés aux

acquisitions et autres coûts 7 323 2 772 6 501 19 256 28 697 Désactualisation et variation de la juste

valeur des obligations au titre du prix

d'achat et autres (6 105) (2 626) 4 859 (5 122) 8 661 Rémunération fondée sur des actions 2 470 1 749 11 850 20 639 32 764 Perte (profit) sur les placements,

montant net 893 (950) (707) 1 447 (4 441) Profit sur la vente d'une entreprise et

dépréciation d'actifs détenus en vue

de la vente -- -- -- -- (15 927) Autres charges (produits) 16 002 14 (209) 14 346 (583) BAIIA ajusté 52 825 45 248 92 149 191 838 247 702 Par action (de base) 0,51 0,44 0,89 1,87 2,39 Par action (dilué) 0,50 0,43 0,76 1,84 2,13 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - de base (en milliers) 102 927 102 906 104 113 102 448 103 839 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - dilué (en milliers) 104 640 104 512 121 339 104 190 116 542

Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars)



TRIMESTRES CLOS LES EXERCICES CLOS LES

31 décembre

2022 30 septembre

2022 31 décembre

2021 31 décembre

2022 31 décembre

2021 Résultat net attribuable aux actionnaires

de la Société 2 509 8 666 35 655 25 353 73 532 Amortissements 15 074 13 679 13 567 57 622 67 622 Coûts de restructuration, frais liés aux

acquisitions et autres coûts 7 323 2 772 6 501 19 256 28 697 Désactualisation et variation de la juste

valeur des obligations au titre du prix

d'achat et autres, et intérêt effectif sur les

débentures (5 784) (2 339) 5 560 (3 213) 11 235 Rémunération fondée sur des actions 2 470 1 749 11 850 20 639 32 764 Profit sur la vente d'une entreprise et

dépréciation d'actifs détenus en vue de

la vente -- -- -- -- (15 927) Autres charges (produits) 16 002 14 (209) 14 346 (583) Incidence fiscale des éléments ci-dessus (4 511) (666) (4 409) (12 238) (12 512) Résultat net ajusté attribuable aux

actionnaires de la Société 33 083 23 875 68 515 121 765 184 828 Par action (de base)









Résultat net 0,02 0,08 0,34 0,25 0,71 Résultat net ajusté 0,32 0,23 0,66 1,19 1,78 Par action (dilué)









Résultat net 0,02 0,08 0,31 0,24 0,68 Résultat net ajusté 0,32 0,23 0,58 1,17 1,63 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - de base (en milliers) 102 927 102 906 104 113 102 448 103 839 Nombre moyen pondéré d'actions en

circulation - dilué (en milliers) 104 640 104 512 121 339 104 190 116 542

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois

(en milliers de dollars)



TRIMESTRES

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées

aux activités d'exploitation 66 722 25 686 46 853 (25 951) 97 226 36 960 61 452 (24 352) Règlement d'obligations au titre du prix

d'achat et passif lié à un instrument

financier remboursable au gré du porteur -- (3 476) (23 901) -- -- -- (3 551) (8 081) Produits tirés du billet à ordre 1 497 1 455 1 375 1 334 1 319 1 258 1 152 1 123 Distributions reçues des coentreprises et des

entreprises associées, déduction faite des

investissements 2 513 3 621 4 338 6 330 2 256 1 788 (222) 1 652 Dividendes et autres distributions versés aux

détenteurs de la participation ne donnant

pas le contrôle 10 -- (1 753) (1 425) (19) (43) (626) (2 067) Paiements de loyers, déduction faite des

incitatifs à la location (4 607) (4 396) (4 221) (4 306) (4 822) (3 829) (4 698) (3 200) Intérêts payés sur la dette à long terme et les

débentures (9 713) (8 191) (8 299) (7 427) (6 636) (7 460) (6 705) (7 769) Autres coûts de restructuration 1 056 470 160 418 883 3 112 2 599 2 662 Frais liés aux acquisitions et autres coûts 527 153 680 1 412 1 326 892 1 260 172 Flux de trésorerie disponibles 58 005 15 322 15 232 (29 615) 91 533 32 678 50 661 (39 860) Flux de trésorerie disponibles des

12 derniers mois 58 944 92 472 109 828 145 257 135 012 131 426 112 613 101 583

3) La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des mandats perdus et des contributions nettes.

4) Le poste Marché et autres comprend l'incidence des fluctuations des marchés, des distributions de revenus et de la conversion des monnaies étrangères.

5) Se rapporte aux ASG liés à Bel Air, pour qui Fiera Capital n'est plus le sous-conseiller depuis le 14 mai 2022 à la suite de la vente de la participation de la Société dans Bel Air le 28 février 2021.

6) Incidence des cessions

À des fins de comparaison, la Société fournit dans l'ensemble du rapport de gestion de l'information sur l'incidence de ces cessions conclues à l'exercice 2021, lorsque celle-ci est importante. Lorsque l'expression « incidence des cessions » est utilisée, les résultats des entités cédées avant leur vente ont été exclus des résultats des périodes comparatives, comme suit :

La comparaison de l'exercice clos le 31 décembre 2022 par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ne tient pas compte des résultats de Bel Air Investment Advisors, qui a été cédée le 28 février 2021, ni des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets, qui ont été cédés le 9 juillet 2021.

Déclarations prospectives

Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur. Ces déclarations rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris la conjoncture économique et la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement et les occasions d'affaires de Fiera Capital. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, les résultats financiers prévisionnels et les perspectives quant aux activités de Fiera Capital et aux économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et aux autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives rendent compte des opinions de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses qu'elle considère comme raisonnables et qui s'appuient sur des renseignements auxquels a accès la direction, et on les reconnaît habituellement à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « viser », « objectif », « projeter », « s'attendre à », « estimer », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « viser », « avoir l'intention de » ou de la forme négative de ces termes ou expressions ou d'autres termes et expressions similaires, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses et incertitudes et de nombreux risques inhérents, généraux et précis, ainsi que le risque que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes. L'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a aggravé ce risque, étant donné qu'elle a rendu plus difficile de faire des prédictions, des prévisions et des projections, d'établir des attentes ou de tirer des conclusions. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux présentes déclarations. Les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions exprimées dans les présentes déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants dont plusieurs sont indépendants de sa volonté, lesquels comprennent notamment les risques liés au rendement des placements et aux placements des actifs sous gestion (les « ASG »), le risque lié à la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles Gestion d'actifs StonePine inc. (« StonePine ») agit à titre de sous-conseiller, le risque pour la réputation, les risques liés à la conformité réglementaire, le risque lié aux politiques, aux procédures et aux mesures concernant la sécurité de l'information, le risque lié aux lois sur la protection des renseignements personnels, le risque de litiges, le risque lié à la couverture d'assurance, les risques liés aux relations avec les tiers, les risques liés à la croissance et à l'intégration des sociétés acquises, les risques liés à la croissance des ASG, les risques liés aux employés clés, les risques liés à la structure de propriété et à la possibilité de dilution, les risques liés à l'endettement, le risque de marché, le risque de crédit, les risques liés à l'inflation, les risques liés aux taux d'intérêt et les risques liés à la récession et d'autres facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La liste de facteurs importants présentée ci-dessus n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient à des déclarations prospectives du présent document et à toute autre information communiquée par Fiera Capital, les investisseurs et toutes autres personnes doivent étudier soigneusement ces facteurs, ainsi que d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les ASG se chiffraient à environ 158,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d'une dispense d'inscription.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com .

SOURCE Corporation Fiera Capital

Communiqué envoyé le 24 février 2023 à 07:30 et diffusé par :