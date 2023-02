MED-EL présente : Journée mondiale de l'implant cochléaire 2023 : plus de 45 ans d'avancées technologiques majeures qui améliorent l'audition et la qualité de vie





INNSBRUCK, Autriche, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, MED-EL, leader des solutions auditives implantables, célèbre avec tous ceux qui vivent avec des implants cochléaires et en bénéficient. La Journée mondiale de l'implant cochléaire rend hommage aux formidables progrès technologiques réalisés depuis l'invention de l'implant cochléaire moderne, il y a 45 ans. Pour MED-EL, c'est aussi l'occasion de reconnaître les grandes réussites : Environ 1 million d'implants cochléaires (IC) ont été implantés, aidant des personnes du monde entier à entendre.[1]

Les systèmes d'implants cochléaires que nous connaissons aujourd'hui, avec leurs petits modèles et leur technologie intégrée prête à l'emploi, ont parcouru un long chemin depuis que les scientifiques autrichiens Ingeborg et Erwin Hochmair ont commencé à travailler sur leurs premiers appareils au début des années 1970. Bien que les premiers IC nécessitaient des processeurs audio encombrants portés sur le corps, ils ont révolutionné la façon dont les personnes atteintes d'une perte auditive neurosensorielle pouvaient découvrir le monde en leur redonnant le sens du son et de la parole. Les implants auditifs d'aujourd'hui sont beaucoup plus petits, se portent derrière l'oreille et sont dotés d'une technologie innovante qui permet aux bénéficiaires d'entendre tous les sons, même les plus fines nuances de la musique. Il y a dix ans, l'audio processeur RONDO de MED-EL a encore simplifié la vie de ses utilisateurs en intégrant le microphone, le processeur, la bobine et l'alimentation en un seul appareil compact de la taille d'une pièce de monnaie.

L'avenir des implants cochléaires s'annonce tout aussi radieux, avec des IC totalement implantables déjà en cours d'essais cliniques, ainsi que de nouvelles fonctionnalités intégrant l'IA.

Amélioration de la qualité de vie

Les améliorations constantes de la technologie et de la conception offrent aux personnes de tous âges atteintes de déficience auditive une nouvelle qualité de vie. Des études ont montré que les enfants nés sans audition sont les plus avantagés lorsqu'ils reçoivent des implants le plus tôt possible, idéalement au cours de leur première année de vie.[2] Une implantation précoce leur donne la possibilité de développer des compétences linguistiques similaires à celles des enfants ayant des capacités auditives normales.[3] Colleen, une mère basée aux États-Unis, déclare à propos de son fils : « Les implants de Liam font partie de lui, mais ne le définissent ni ne le limitent en aucune façon. Grâce à ses implants, il a maintenant exactement la vie que j'avais imaginée pour lui lorsqu'il était bébé. »

Heureusement, les implants ne sont pas uniquement destinés aux enfants. Un IC peut également restaurer la qualité de vie des adultes malentendants, en leur permettant de mener une vie sociale plus active et d'améliorer leurs relations avec leur famille et leurs amis.

« Sans mon implant cochléaire, je n'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai fait au fil des ans et avoir de si bonnes relations avec ma famille, mes amis et mes professeurs », déclare Sharlene, une bénéficiaire d'IC des Philippines.

Pourtant, de nombreux candidats potentiels ne reçoivent pas d'IC. Alors que presque tous les implants destinés aux enfants sont remboursés, ce n'est guère le cas pour les adultes, ce qui désavantage de nombreuses personnes souffrant d'une perte auditive sévère à profonde. En moyenne, moins de 10 % des personnes qui pourraient bénéficier d'un IC en reçoivent un.[4]

Traiter la perte auditive le plus tôt possible

La perte auditive est encore ignorée ou acceptée comme faisant partie du vieillissement. Pourtant, les scientifiques ont récemment découvert qu'une perte auditive non traitée peut augmenter le risque de démence de 8 %,[4] ce qui souligne l'importance de prendre au sérieux la moindre trace de perte auditive, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ses proches.

« N'acceptez pas la perte d'audition comme faisant partie de la vie et du vieillissement. Si vous ou quelqu'un de votre entourage éprouvez des difficultés à entendre, il est important de demander conseil à un professionnel à un stade précoce », insiste Ingeborg Hochmair, fondatrice et PDG de MED-EL.

