Le gouvernement du Canada offre un financement de reprise après sinistre à la Colombie-Britannique pour les inondations de 2021





ABBOTSFORD, BC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - En novembre 2021, la Colombie-Britannique a subi la tempête de rivière atmosphérique du siècle. Cette tempête a provoqué de graves inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue dans les régions intérieures et côtières de la province.

En raison des inondations, environ 18?000 personnes ont été évacuées dans l'ensemble de la province, et les maisons, les ponts et les routes, y compris toutes les grandes autoroutes reliant le Lower Mainland au reste du Canada, ont subi des dommages considérables, tout comme l'industrie agricole.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé un deuxième paiement anticipé de 556?955?880 $ à la province de la Colombie-Britannique par l'entremise du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) pour aider à couvrir les coûts de rétablissement associés à la tempête de 2021. Ce paiement porte le montant total des paiements fédéraux à la province de la Colombie-Britannique en vertu des AAFCC à plus d'un milliard de dollars pour les inondations de novembre 2021.

Les dépenses admissibles en vertu des AAFCC comprennent, sans s'y limiter, les opérations d'évacuation, le rétablissement des travaux publics et des infrastructures dans leur état antérieur à la catastrophe, ainsi que le remplacement ou la réparation des biens personnels essentiels des particuliers, des petites entreprises et des fermes.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les Canadiens et à aider les collectivités à se préparer à faire face à l'augmentation des risques et des catastrophes liés au climat, tout en veillant à accroître notre résilience.

Citations

«?Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec la province, les municipalités et les Premières Nations dans le but de se rétablir et de reconstruire après les inondations dévastatrices qui ont eu lieu en novembre 2021. Ce paiement constitue une autre étape importante en vue de se remettre de cet événement de manière à mieux protéger les Britanno-Colombiens.?»

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les répercussions dévastatrices de l'événement de la rivière atmosphérique de 2021 continuent de toucher les gens et les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Nous avons fait des progrès dans nos efforts pour le rétablissement et le renforcement de la résilience, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. La voie à suivre passe par la collaboration avec les Premières Nations et les gouvernements locaux, provinciaux ainsi que le gouvernement fédéral. Nous sommes reconnaissants envers ce dernier pour son soutien, qui nous permettra de continuer notre travail en soutenant les collectivités au fur et à mesure qu'elles se reconstruiront et se rétabliront.»

- L'honorable Bowinn Ma, ministre de la gestion des urgences et de la préparation au changement climatique de la Colombie-Britannique

«?La ville d'Abbotsford est reconnaissante envers le gouvernement du Canada pour son investissement important visant à garantir que nos collectivités disposent du financement nécessaire pour se remettre des effets de ce phénomène météorologique extrême sans précédent. Plus d'un an plus tard, les efforts de réparation font toujours partie de notre quotidien à Abbotsford. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche pour assurer la sécurité de nos familles, de nos agriculteurs, de nos entreprises et de notre système alimentaire provincial. Ce financement est un élément important de nos efforts globaux de rétablissement, de résilience et de protection.?»

- Ross Siemens, maire de la ville d'Abbotsford

Faits en bref

En cas de catastrophe de grande envergure, le gouvernement du Canada fournit une aide financière par le biais du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) aux provinces et aux territoires, à leur demande, pour les dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement assumer par eux-mêmes. Les provinces et les territoires fournissent un soutien financier aux collectivités touchées en fonction des critères des plans et des politiques de rétablissement de leur propre programme provincial d'aide en cas de catastrophe.

fournit une aide financière par le biais du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) aux provinces et aux territoires, à leur demande, pour les dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement assumer par eux-mêmes. Les provinces et les territoires fournissent un soutien financier aux collectivités touchées en fonction des critères des plans et des politiques de rétablissement de leur propre programme provincial d'aide en cas de catastrophe. En vertu des AAFCC, les provinces et les territoires disposent de six mois après la fin d'une catastrophe pour demander une aide financière au gouvernement fédéral. Une fois qu'un événement a été qualifié en vertu des AAFCC, les provinces et les territoires ont jusqu'à cinq ans pour soumettre leur demande finale.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2021, le gouvernement du Canada a alloué 5 milliards de dollars pour la part fédérale du financement de reprise associé aux récents événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique.

a alloué 5 milliards de dollars pour la part fédérale du financement de reprise associé aux récents événements météorologiques extrêmes en Colombie-Britannique. En plus du soutien offert dans le cadre des AAFCC, plus de 700 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés pour soutenir la planification des évacuations et la coordination des opérations de secours.

Les Canadiens des quatre coins du pays ont fait preuve de générosité en donnant 30 millions de dollars aux efforts de secours par l'intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont versé une somme équivalente, ce qui amène le montant total recueilli à 90 millions de dollars.

Jusqu'à 228 millions de dollars de financement de la part des gouvernements fédéral et provinciaux ont été mis à disposition pour aider les agriculteurs de la Colombie-Britannique qui ont subi des dommages considérables lors des inondations dévastatrices. Le Programme de rétablissement Canada-C.-B. pour assurer la sécurité alimentaire à la suite des inondations, mis en oeuvre par le gouvernement de la Colombie-Britannique, a tiré parti du cadre Agri-relance et du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).

Le gouvernement du Canada investit plus de 63,8 millions de dollars dans le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondations (PICAI). En partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, le PICAI a pour objectif de compléter les cartes des aléas d'inondation des zones à haut risque au Canada et de rendre ces informations accessibles.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 17:26 et diffusé par :