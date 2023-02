Un rendement de -3,9 % pour le régime de base du Régime de rentes du Québec





QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les résultats annuels publiés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) indiquent qu'en 2022, les fonds du Régime de rentes du Québec ont généré un rendement de -3,9 % pour le régime de base et de -5,7 % pour le régime supplémentaire.

Au 31 décembre 2022, l'actif net du régime de base s'élevait à 100,7 milliards de dollars et celui du régime supplémentaire, à 5,6 milliards de dollars.

Rappelons que le Régime de rentes du Québec est constitué de deux fonds distincts : le fonds du régime de base et le fonds du régime supplémentaire, créé en 2019. Chacun est investi à la CDPQ selon sa propre politique de placement.

Selon la dernière évaluation actuarielle, le Régime de rentes du Québec est en bonne santé financière : le rendement à long terme de ses fonds a contribué à ce résultat. Le rendement moyen du régime de base atteint 6,7 % sur 5 ans et 9,1 % sur 10 ans.

Le Régime de rentes du Québec est un régime d'assurance public et obligatoire pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs québécois. Il constitue une source de revenu importante à prendre en considération dans la planification financière de la retraite, puisqu'il procure des revenus assurés et indexés au coût de la vie, et ce, jusqu'au décès.

