MadCap Software acquiert IXIASOFT et ajoute une solution DITA CCMS de catégorie professionnelle à son offre commerciale afin d'élargir son soutien pour les stratégies de contenu de ses clients





L'entente regroupe les leaders internationaux du secteur des solutions de développement, livraison et gestion de contenu, en s'appuyant sur une adoption massive de la part de leurs clients mutuels

SAN DIEGO, Calif., le 23 févr. 2023 /CNW/ - MadCap Software , inc., le leader de la création de contenu multicanal soutenu par la firme d'investissement mondial Battery Ventures, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'IXIASOFT, le chef de file de logiciels système de gestion de contenu par composants (CCMS) conformes à la norme DITA (en anglais, Darwin Information Type Architecture). Cette combinaison, qui compte sur une adoption massive par les clients des deux entreprises, permet aux organisations de choisir les meilleures solutions du marché répondant à leurs besoins précis en matière de développement, de livraison et de gestion de contenu, et ce, à partir d'un seul fournisseur. Cette acquisition fait suite à une forte croissance des revenus de MadCap Software et IXIASOFT en 2022, alors que de plus en plus d'organisations internationales ont fait de ces entreprises leurs fournisseurs de choix pour la création et la publication de contenu moderne.

Alors que les interactions, tant numériques que physiques, des clients se recoupent de plus en plus, ceux-ci n'ont qu'un seul souhait : une expérience de contenu cohérente, avec des informations justes et personnalisées. Ensemble, MapCap Software et IXIASOFT répondent à cette demande avec des solutions pour la création, la traduction et la livraison de contenu cohérent et actualisé, conçues sur mesure pour différents rôles d'utilisateur. Par conséquent, les grandes organisations du monde se fient davantage à IXIASOFT et MadCap Software pour leurs différentes exigences en matière de contenu.

MadCap Software a piloté l'évolution des solutions de création de contenu : conception de portails de documentation modernes, matériel de formation pour employés, guides d'utilisation et plus encore, le tout à partir d'une seule source pour n'importe quel format, notamment en ligne, mobile et imprimé. En utilisant le logiciel de bureau MadCap Flare et la plateforme de gestion de l'expérience de contenu (CxM) en infonuagique MadCap Central, beaucoup de clients définissent de nouvelles normes sur la façon dont le contenu est livré. Des exemples notables comprennent le contenu de manuels automobiles interactifs intégrés au système d'infodivertissement du tableau du bord, de manuels d'aviation sur appareils mobiles pour pilotes et agents de bord, ainsi que de guides de produits convertis en cours multimédias virtuels.

En parallèle, IXIASOFT est le fournisseur le plus important de solutions pour la création de contenu structuré essentiel à une utilisation correcte et sécuritaire, notamment des guides de produits et des modes d'emploi pour les systèmes de soins de santé, l'équipement de fabrication, le matériel informatique et les logiciels, entre autres. Depuis sa première contribution à la norme OASIS Open DITA 1.0 pour un contenu grandement structuré, IXIASOFT est à l'avant-garde de la production d'une documentation technique conforme à la norme DITA. Reconnu pour ses fonctions de catégorie professionnelle, IXIASOFT CCMS a attiré une impressionnante clientèle, surtout depuis le lancement de son offre en infonuagique.

« Le contenu numérique joue de plus en plus un rôle essentiel pour permettre aux entreprises d'être compétitives par rapport à la qualité de leurs expériences client, partenaire et employé, tout en réduisant leurs coûts de façon significative. Trop souvent, hélas, elles n'ont pas de plan de migration clair au fur et à mesure que leurs organisations et leurs exigences de contenu grandissent », a expliqué Anthony Olivier, fondateur et PDG de MadCap Software. « En unissant MadCap Software et IXIASOFT, nous pouvons désormais fournir aux organisations les meilleures solutions sur le marché pour leurs besoins actuels en matière de contenu, tout en leur offrant la technologie éprouvée et l'expertise de l'industrie nécessaires pour faire évoluer leurs stratégies de contenu et répondre à leurs besoins futurs. »

Selon l'entente, IXIASOFT est désormais une filiale entièrement possédée par MadCap Software. En plus du siège social à Montréal, IXIASOFT est présente en France, en Allemagne et au Japon, ce qui élargira davantage la présence mondiale de MadCap Software.

« Pendant plus de 15 ans, IXIASOFT et MadCap Software ont suivi des voies parallèles pour ce qui est de redéfinir comment le contenu est créé, livré, réutilisé et géré », a mentionné Éric Bergeron, co-fondateur et PDG d'IXIASOFT. « Combiner nos points forts et offrir à nos clients un plus grand choix de solutions représentaient toute naturellement l'étape suivante. Nous sommes ravis de faire équipe avec MadCap Software pour alimenter notre vision partagée sur l'avenir du contenu numérique afin de servir les organisations à l'échelle mondiale. »

À propos d'IXIASOFT

Fondée en 1998, IXIASOFT est une importante entreprise internationale de confiance dans le secteur des logiciels de gestion de contenu XML. Son produit signature, IXIASOFT CCMS, est une solution de gestion de contenu par composants (CCMS) basée sur le cloud, conçue pour gérer l'ensemble du processus de documentation technique structurée en DITA. IXIASOFT CCMS a été déployé par des chefs de file du secteur comme AMD, DocuSign, Ericsson, Mastercard, Metso:Outotec, SAP®, Varian et Toyota. Pour obtenir plus d'informations, visitez le https://www.ixiasoft.com/fr.

À propos de MadCap Software

MadCap Software a passé des décennies à concevoir des solutions visant à aider ses clients à améliorer leurs expériences de contenu et maximiser leur retour sur investissement. Les clients passent en premier! La personnalisation est simple et les équipes sont intégrées à une plateforme puissante en infonuagique. La plateforme de gestion de l'expérience de contenu (CxM) de l'entreprise et les solutions de création pour ordinateurs de bureau sont complétées par une gamme de services, y compris la formation sur les produits, les services conseils, la traduction et la localisation, ainsi qu'un programme avancé de certification pour les développeurs. Avec son siège social à San Diego, en Californie, et des bureaux à Austin, au Texas, MadCap Software emploie certains des architectes logiciels et experts de produit les plus expérimentés de l'industrie du développement de contenu. Apprenez-en davantage sur MadCap Software à www.madcapsoftware.com .

MadCap Software, le logo de MadCap Software, MadCap Central et MadCap Flare sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de MadCap Software, inc., aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE IXIASOFT

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 14:00 et diffusé par :